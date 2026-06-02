Боевую машину «Терминатор» переименовали в «Спиридон» из-за закона о защите языка

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») переименовал боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в «Спиридон», сообщила пресс-служба предприятия в Telegram. Решение объяснили принятым законом о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований.

«Это редкое, но почитаемое в России имя. Его носили по-настоящему сильные духом люди. Само имя означает "короб/кузов" и олицетворяет прочность того, что сделано человеком»,— уточнили представители концерна. Новое название, добавили на УВЗ, «олицетворяет российские духовные ценности и мужество нашего народа».

БМПТ, созданную на базе танка Т-90, приняли на вооружение сухопутных войск России в 2018 году. 20 февраля 2025 года пресс-служба УВЗ анонсировала переименование машины. ГК «Ростех» объявила конкурс на новое название. 3 марта того же года госкорпорация представила наиболее достойные варианты: «Добрыня», «СТИМ» (Союз Танка и Машины), «Пересвет». В августе на УВЗ заявили, что им пришло более 10 тыс. писем с предложениями более русского имени для БМПТ. Принять конечное решение завод пообещал путем «народного голосования».