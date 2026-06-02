Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз

По итогам мая суммарный объем продаж бензина с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Белоруссии на Петербургской бирже составил 23,64 тыс. т. Это в 26 раз больше показателя годом ранее (0,9 тыс. т), сообщили ТАСС в Национальном биржевом ценовом агентстве.

В месячном выражении объем реализации белорусского бензина в прошлом месяце вырос на 3,36 тыс. т, или на 16,6%. При этом продажи белорусского дизеля на бирже увеличились втрое — с 15,54 тыс. т годом ранее до 49,86 тыс. т.

Реализация белорусского продукта позволяет обеспечить топливом внутренний российский рынок в период высокого спроса, отметили в агентстве. По итогам 2025 года максимальные объемы продаж белорусского бензина были зафиксированы в октябре-декабре в пределах 35–37,2 тыс. т.

В мае Петербургская биржа ослабила лимиты на рост цен на бензин и дизтопливо. Одновременно биржа ограничила количество лотов и заявок для торговли бензином и дизтопливом. Изменения в механике торгов происходят на фоне усиления нехватки предложения на топливном рынке из-за сезонных и внеплановых ремонтов НПЗ и увеличения спроса.

