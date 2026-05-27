Шире топливный шаг

Петербургская биржа увеличила лимиты повышения котировок бензина и дизтоплива с 0,01% до 0,1% и 0,25% соответственно. Это должно позволить снизить напряженность на рынке в условиях ремонтов НПЗ и низкой маржи переработки.

Петербургская биржа ослабила лимиты на рост цен на бензин и дизтопливо. С 27 мая верхняя граница допустимого колебания котировок для бензина АИ-92 и АИ-95 повышена с 0,01% до 0,1% от текущей рыночной цены. Для летнего и межсезонного дизтоплива лимит повышен с 0,01% до 0,25%. Лимит снижения котировок сохранен на уровне минус 3%.

Ограничения на повышение и снижение котировок были введены в конце марта в условиях резкого роста оптовой стоимости нефтепродуктов. Как сообщали “Ъ” в Минэнерго, механизм разработан «для снижения волатильности цен в период нестабильности внешней конъюнктуры».

Одновременно биржа ограничила количество лотов и заявок для торговли бензином и дизтопливом. Теперь в режиме предзаявок и аукциона открытия разрешена только одна заявка в один лот от участника. Ранее на покупку дизтоплива можно было подать одну заявку на два лота. В режиме встречного аукциона лимит составляет 10–15 заявок по один-два лота в зависимости от вида топлива и поставки.

Изменения в механике торгов происходят на фоне усиления нехватки предложения на топливном рынке из-за сезонных и внеплановых ремонтов НПЗ и увеличения спроса. По словам источника “Ъ” в отрасли, нефтекомпании получили рекомендации сократить экспорт дизельного топлива, о распространении запрета на экспорт для производителей речи пока не идет. Как поясняет собеседник “Ъ”, поскольку основной объем поставок дизтоплива идет по трубопроводу, для нормальной работы системы необходимо поддерживать давление в портах — при его отсутствии система перестает качать топливо на внутренний рынок.

Сейчас экспорт дизтоплива разрешен для НПЗ, для остальных участников рынка действует запрет до 31 июля. О том, что в правительстве рассматривают распространение эмбарго на производителей и введение ограничений на вывоз керосина, 26 мая сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Другой источник “Ъ” среди участников рынка говорит, что полный запрет экспорта дизтоплива был бы эффективен даже в текущей ситуации. По его словам, хотя дизтоплива РФ производит больше, чем потребляет, с января рост цен на этот вид топлива на АЗС составил уже 5%, а инфляция на год запланирована ЦБ на уровне 5,5%.

Изменение лимита может быть частью административного торга, в рамках которого ужесточение одних правил, как правило, происходит на фоне смягчения других, говорит генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин. Так, поясняет он, с мая был отменен мораторий на обнуление демпферных выплат, что было невыгодно нефтяникам, поскольку оптовые цены вновь стали учитываться при расчете субсидий. Одной из «разменных карт», по словам эксперта, могло стать расширение лимита колебаний цен на бирже, а также ослабление мер налогового и антимонопольного контроля, о котором было объявлено в рамках новых топливных соглашений с нефтяниками.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко называет решение о расширении диапазонов шагом к более рыночному ценообразованию. Последние месяцы, по его словам, котировки были де-юре рыночными, но де-факто заморожены из-за предельно узких коридоров изменения, что привело к дефициту. У производителей, по его словам, не было стимулов наращивать переработку и поставки на внутренний рынок, поскольку даже с учетом демпфера существенная часть маржи не компенсировалась.

Определяющую роль для цен на топливо, по мнению Сергея Терешкина, будет играть динамика загрузки НПЗ. Риски внеплановых ремонтов усиливают вероятность серьезных колебаний вне зависимости от действий регуляторов, отмечает он. Максим Дьяченко говорит, что регуляторам не стоит ограничиваться только изменением биржевых лимитов, иначе это будет означать перекладывание рыночных рисков с производителей на потребителей. Это, добавляет он, может негативно отразиться на конечном ценообразовании в преддверии сезона высокого спроса.

Ольга Озембловская