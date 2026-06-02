В Кузбассе арестован один из обвиняемых в убийстве подростка охотников

Центральный районный суд Кемерово заключил под стражу одного из троих охотников, обвиняемых в убийстве подростка в лесу. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе судов Кузбасса.

В ночь на 31 мая в лесу недалеко от села Междугорное обнаружили тело 17-летнего мальчика с огнестрельным ранением головы. Как выяснили следователи, в подростка стрелял охотник. РЕН ТВ пишет, что мужчина принял его за зверя. Вместе с охотником были его двое знакомых, они скрылись с места преступления, после чего сами явились в полицию.

СКР по региону возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Один из обвиняемых останется в СИЗО до 31 июля. Его знакомым меру пресечения еще не избрали.