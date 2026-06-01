Охотник принял прятавшегося в кустах подростка за зверя и застрелил его

В лесу в Кемеровской области нашли тело 17-летнего подростка с огнестрельным ранением головы. Следователи выяснили, что в подростка стрелял охотник, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Кузбассу. По данным РЕН ТВ, мужчина принял подростка за зверя.

По версии следствия, тело нашли в лесу ночью 31 мая недалеко от села Междугорное. РЕН ТВ пишет, что подросток вместе со своим другом катался в этом районе на мопедах. Они заметили приближающееся авто и подумали, что это машина ГИБДД. На деле в ней ехали трое мужчин, возвращавшихся с охоты. Один из охотников через тепловизор заметил силуэт в зарослях и, приняв его за силуэт зверя, выстрелил из ружья.

Подросток умер на месте. Мужчины скрылись, когда поняли, что застрелили человека, однако потом сами явились в полицию. СКР по региону возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следователи задержали троих подозреваемых.