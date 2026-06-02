В Ираке на учениях погибли британский и американский военнослужащие

Британский и американский военнослужащие погибли во время учений на авиабазе в Эрбиле в иракском Курдистане. Об этом сообщили представители вооруженных сил США и Великобритании, передает NBC News.

Инцидент произошел 31 мая. Подробностей произошедшего в публикации не приводится. Представители американских ВС отметили, что личность погибшего гражданина США не будет разглашена, пока не пройдут сутки с момента уведомления семьи. Минобороны Великобритании уточнило, что семья погибшего британского военнослужащего также попросила об отсрочке перед публикацией дополнительных сведений.

В начале 2026 года США вывели войска из большинства военных объектов в Ираке, однако присутствие на авиабазе «Аль-Харир» в Эрбиле сохраняется. Авиабазу также используют ВС Великобритании. После начала конфликта США и Израиля с Ираном по авиабазу неоднократно атаковали БПЛА. 12 марта при ударе пострадали несколько американских военных.