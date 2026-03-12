Несколько американских военных пострадали из-за удара БПЛА по базе в Эрбиле

В результате удара по используемой вооруженными силами США и Британии базе в городе Эрбиль Иракского Курдистана несколько американских военнослужащих получили несерьезные ранения. Британские военные не пострадали. Об этом рассказало командование Объединенного штаба Великобритании во время визита министра обороны Джона Хили, сообщает The Mirror.

«У нас есть персонал в Эрбиле, который сейчас помогает оборонять эту базу, — сообщил бригадный генерал Гай Фоден. — Прошлой ночью они сбили два иранских беспилотника. Однако несколько других нанесли удар по базе».

6 марта Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщал об ударах двух иранских беспилотников по американской базе рядом с аэропортом в Эрбиле.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. В ответ иранские власти атаковали американские военные базы в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии. Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить удары по государствам региона, если они прекратят поддерживать американо-израильскую военную операцию.