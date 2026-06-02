В Курской области за сутки при атаках ВСУ один человек погиб, шестеро ранены

За минувшие сутки в результате атак ВСУ один человек погиб и шестеро были ранены. Также накануне в больнице скончался 56-летний механизатор, пострадавший при ударе дрона по трактору 28 мая. Это следует из ежедневной сводки губернатора Александра Хинштейна.

Погибший установлен в селе Щекино Рыльского района: он скончался из-за атаки БПЛА на автомобиль. Ему было 53 года.

В селе Пушкарное Кореневского района дрон ударил по автомобилю у магазина — были ранены трое сотрудников. Транспортное средство сгорело. В райцентре Глушково беспилотник атаковал местного жителя, когда тот ехал на велосипеде. Мужчина попытался увернуться от дрона, из-за чего упал и сломал голень левой ноги. В деревне 1-е Яньково Рыльского района БПЛА взорвался перед мотоциклом — 35-летний мужчина получил осколочные ранения лица, груди, живота, рук и ног.

Кроме того, ночью в деревне Гирьи Беловского района пострадал 59-летний мужчина. У него диагностированы минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, слепые осколочные ранения головы, плеча, спины, живота, бедра и обеих голеней. Мирный житель доставлен в Курскую областную больницу.

Разрушения в основном зафиксированы в Рыльском районе: в деревне Тереховка повреждена кровля домовладения, в селе Михайловка — еще один частный дом, в селе Дурово — забор и беседка. В деревне Щетинка Курского района нарушено остекление дома.

По данным господина Хинштейна, с 09:00 1 июня до 09:00 2 июня над регионом уничтожили 111 беспилотников различного типа. Также установлено девять сбросов взрывных устройств с БПЛА и 120 артиллерийских обстрелов.

За выходные ВСУ атаковали все регионы Черноземья, кроме Тамбовской области. В результате пострадали пять человек, в том числе один в Курской области.

Алина Морозова