В больнице скончался пострадавший из-за удара БПЛА механизатор курской агрофирмы

В Курской областной больнице скончался 56-летний механизатор агрофирмы, пострадавший от удара дрона по трактору в селе Макеево Рыльского района 28 мая. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми, организм мужчины не справился»,— добавил господин Хинштейн.

По данным главы региона, с 9:00 31 мая до 9:00 1 июня над Курской областью сбили 128 беспилотников различного типа. Также было установлено 24 сброса взрывных устройств с БПЛА и 118 артиллерийских обстрелов. В результате никто не пострадал. В деревне Гирьи Беловского района горело здание неработающего почтового отделения.

Алина Морозова