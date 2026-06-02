В КБР инвестиции в крупные сельхозпроекты превысили 13,5 млрд рублей

По предварительным данным, объем инвестиций в основной капитал в сфере сельского хозяйства Кабардино-Балкарии (КБР) в 2025 году достиг 2,8 млрд руб. Объем капиталовложений в крупные проекты, реализуемые в республике, превысил 13,5 млрд руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в прошлом году завершили реализацию трех проектов общей мощностью 16,3 тыс. т. единовременного хранения и суммарной стоимостью 1,5 млрд руб. В частности, плодохранилища построили в Лескенском районе мощностью 7 тыс. т (инвестор — ИП Алим Блиев), Баксанском районе — 6,5 тыс. т (инвестор — ООО «Эльбрус Фрут») и Урванском районе — 2,8 тыс. т (инвестор — ООО «Агро-07»).

Реализация двух проектов рассчитана на два этапа, первые из которых завершены в 2025 году — в эксплуатацию ввели хранилища мощностью свыше 11 тыс. т. Так, в Чегемском районе ООО «Сады Нальчика» строит плодохранилище на 10 тыс. т единовременного хранения, из которых сдали 5,3 тыс. т. В Урванском районе ООО «Агроплодпром» возводит плодохранилище на 13 тыс. т. Из этого объема в 2025 году в эксплуатацию ввели 5,9 тыс. т. Реализацию обоих проектов завершат до конца 2026 года.

Кроме того, в этом году завершится строительство хранилищ, начатое в 2025: на 5,6 тыс. т в Лескенском районе (инвестор — ООО «Урухский») и на 14,7 тыс. т в Нальчике (инвестор — ООО «Каббалкрастениеводство»).

В области животноводства реализуют крупный проект — 300 т форели в год будут производить в рыбном комплексе, который создадут в Майском районе. В рамках проекта возведут шесть участков, объединенных технологической цепочкой. Каждый участок предусматривает строительство 15–20 бассейнов. Выход на полную мощность — 2027 год.

В 2026 году агрогруппа «Баканский бройлер» начнет строительство вертикально интегрированного комплекса по производству 36 млн штук инкубационного яйца и 30 тыс. т мяса птицы в год в Зольском районе. Объем инвестиций в проект превышает 7,5 млрд руб. Завершить его реализацию планируют в 2029 году.

В министерстве сельского хозяйства КБР добавили, что, кроме перечисленных, в течение 2026 года планируется реализовать ряд проектов по закладке многолетних плодово-ягодных насаждений, а также в области мелиорации.

Маргарита Синкевич