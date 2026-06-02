В ЮФУ обсудили подготовку кадров для цифровой экономики

В Южном федеральном университете прошло карьерно-образовательное мероприятие с участием представителей бизнеса и банковского сектора, посвященное развитию технологий искусственного интеллекта, цифровых компетенций и профессиональной ориентации студентов.



Событие объединило студентов, преподавателей и работодателей. В программе были лекции о современных технологических трендах, мастер-классы и дискуссии, посвященные построению карьеры в высокотехнологичных отраслях, развитию цифровых навыков и перспективам применения искусственного интеллекта.

Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев отметил, что современный рынок труда предъявляет все более высокий спрос на специалистов, обладающих не только фундаментальной подготовкой, но и практическими навыками. «Сегодня у студентов гораздо больше возможностей получить практический опыт еще во время обучения. Важно использовать эти возможности, поскольку именно они помогают сформировать востребованные на рынке компетенции»,— сказал он.

Вопрос подготовки кадров для цифровой экономики остается одним из ключевых для вузов и работодателей. Одним из инструментов решения этой задачи становится развитие партнерских проектов между образовательными учреждениями и крупными компаниями.

В 2025 году Южный федеральный университет и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве в сфере IT-образования. Документ предусматривает реализацию совместных проектов, связанных с программированием, управлением IT-проектами и технологиями искусственного интеллекта.

Эксперты отмечают, что развитие совместных проектов вузов и бизнеса становится одним из ключевых направлений модернизации высшего образования. Компании заинтересованы в подготовке кадров под потребности рынка, а университеты получают доступ к актуальным практикам и технологиям, востребованным работодателями.

На фоне растущего спроса на специалистов в области искусственного интеллекта и разработки программного обеспечения подобные проекты становятся важным элементом формирования кадрового потенциала регионов.