Ростовская область вошла в число лидеров Юга по оформлению детских банковских карт

В Ростовской области вырос спрос на банковские карты для детей. По данным Сбера, за январь—апрель 2026 года жители региона оформили более 22 тыс. таких карт, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Среднемесячное количество оформлений увеличилось с 4,8 тыс. в 2025 году до 5,6 тыс. в текущем году. По итогам первых четырех месяцев Ростовская область вошла в число лидеров Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по этому показателю. Всего в регионах Юга и Северного Кавказа за указанный период было оформлено около 104 тыс. детских карт, при этом на Ростовскую область пришлось около 20% от общего объема.

Рост интереса к детским банковским продуктам участники рынка связывают с растущим вниманием родителей к вопросам финансовой грамотности. Детские карты все чаще используются не только как платежный инструмент, но и как способ познакомить ребенка с базовыми принципами управления личными финансами.

По словам заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елены Руфовой, родители все чаще рассматривают такие инструменты как элемент системного обучения детей обращению с деньгами. «Ребенок учится планировать расходы, копить средства и понимать ценность финансовых решений. Мы видим, что спрос на такие продукты продолжает расти»,— отметила она.

Эксперты отмечают, что развитие цифровых сервисов способствует расширению практики раннего финансового обучения. Родители получают возможность контролировать расходы детей и устанавливать ограничения на траты, а дети — самостоятельно распоряжаться выделенными средствами в пределах установленных лимитов.

Интерес к детским финансовым продуктам растет на фоне общего тренда на повышение финансовой грамотности населения. По данным участников рынка, все больше семей начинают знакомить детей с основами личного бюджета еще в младшем школьном возрасте.