Один человек погиб и семеро ранены при атаках на Белгородскую область за сутки

За минувшие сутки ВСУ нанесли 68 ударов по территории Белгородской области. Как сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев, в результате один человек погиб и семеро получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок.

Погибший установлен в Белгородском округе. Он получил смертельные ранения при детонации дрона в селе Пушкарное. Оттуда бригада скорой помощи доставила в больницу второго мужчину — его диагноз не подтвердился.

Все пострадавшие зафиксированы в том же муниципалитете. Сегодня рано утром в селе Бочковка от атаки дрона на частный дом был ранен 11-летний мальчик. Он доставлен в больницу. Домовладение повреждено. Четверо мужчин пострадали в селе Новая Деревня из-за детонации БПЛА на автобусной остановке. Еще двое мирных жителей получили ранения при ударах беспилотников по грузовикам в движении.

Пятеро пострадавших госпитализированы, остальные будут проходить лечение амбулаторно.

По данным господина Шуваева, за сутки атакам ВСУ подверглись девять округов: Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский. Украинские военнослужащие десять раз применили авиацию и артиллерию, а также дважды сбросили взрывные устройства с дронов. Расчеты противовоздушной обороны и задействованные подразделения сбили и подавили 63 беспилотника.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ нанесли по Белгородской области 52 удара, в результате пострадал один человек.

Алина Морозова