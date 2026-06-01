БПЛА сдетонировал на автобусной остановке в Белгородской области: ранены четверо

В селе Новая Деревня Белгородского округа Белгородской области беспилотник сдетонировал на остановке общественного транспорта. Ранения получили четыре человека. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Попутным транспортом их доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Один раненый находится на операции, двое госпитализированы в профильное отделение, четвертый отправлен на амбулаторное лечение.

Также атакам подверглись четыре округа Белгородской области:

В Грайворонском округе в селе Почаево в результате атаки трех дронов повреждены остекление, крыша и фасад социального объекта;

В городе Шебекино Шебекинского округа от удара беспилотника загорелся грузовой автомобиль, еще одно транспортное средство было посечено осколками;

В селе Грузское Борисовского округа при детонации БПЛА поврежден грузовой автомобиль;

при детонации БПЛА поврежден грузовой автомобиль; В Краснояружском округе в поселке Красная Яруга беспилотник атаковал социальный объект — пробита крыша. В селе Отрадовка из-за детонации двух дронов повреждены оборудование и одна единица сельхозтехники.

Сутками ранее при атаках ВСУ в Белгородской области пострадал один человек.

