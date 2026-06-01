При взрыве беспилотника под Белгородом один человек погиб и один пострадал

В селе Пушкарное Белгородского округа Белгородской области взорвался беспилотник. Из-за этого погиб мужчина, еще один мирный житель был ранен. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Пострадавший с предварительным диагнозом «акубаротравма» доставляется бригадой скорой помощи в горбольницу №2 Белгорода.

Сегодня днем ВСУ уже атаковали Белгородский округ. По данным регионального оперштаба, при ударе беспилотника по грузовику на дороге Разумное — Новосадовый пострадал мужчина. У него предварительно выявили акубаротравму, ушибы предплечья и колена. Пациента отправили в то же медучреждение для обследования. В результате атаки горела кабина транспортного средства.

Также в селе Дубовое при детонации дрона были повреждены навес, оборудование коммерческого объекта и два легковых автомобиля. В поселке Комсомольский от удара БПЛА получила разрушения входная группа коммерческого объекта.

Кроме того, со стороны Украины был атакован припаркованный автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. В селе Зиборовка FPV-дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта — посечены административное здание и две машины. В Шебекине еще один беспилотник ударил по коммерческому объекту, из-за чего в здании была пробита кровля. Также пострадала крыша частного дома.

За прошедшие выходные из-за атак ВСУ на Черноземье были ранены пять мирных жителей, в том числе четверо в Белгородской области.

