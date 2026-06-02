УФНС Дагестана требует взыскать 193 млн рублей с экс-руководителей ООО «Премиум»

УФНС по Республике Дагестан направило заявление о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководителя и бывшего учредителя ООО «Премиум». Документ поступил 25 мая 2026 года конкурсному управляющему компании.

Налоговая служба требует взыскать с Мурада Абдулжалилова (бывший генеральный директор) и Евгения Климова (экс-учредитель) 193,9 млн руб. в солидарном порядке в пользу ФНС России.

Основанием для привлечения служат пункты 1 и 3 части 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве. Мурад Абдулжалилов руководил предприятием с июня 2011 года по июнь 2022 года, Евгений Климов владел 100% долей до 2022 года.

ООО «Премиум», занимавшееся оптовой торговлей потребительскими товарами, признано банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 4 февраля 2026 года. Компания зарегистрирована в Избербаше.

Конкурсным управляющим определением суда от 20 апреля назначен Шамиль Джабраилов — член Союза АУ «Созидание». Кредиторы могут направлять требования по адресу в Махачкале.

