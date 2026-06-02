В Крыму закрыли для пассажиров железнодорожную станцию Джанкой

Железнодорожная станция Джанкой на севере Крыма закрыта для посадки и высадки пассажиров, сообщил оператор «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). Станция Джанкой — крупный транспортный узел, пересадочный пункт на материковую часть России.

Причина закрытия станции не уточняется. Поезда следуют измененным маршрутом мимо станции Джанкой. Пассажиров будут сажать в поезд и высаживать на станции Урожайная.

ГСЭ уведомил о задержке четырех поездов. Поезд в Севастополь из Санкт-Петербурга задержан на час, поезда из Евпатории и Севастополя в Москву — на семь и один час соответственно, поезд из Севастополя в Челябинск — на 3,5 часа.

В предыдущий раз станция Джанкой была закрыта для посадки и высадки пассажиров с 23 по 25 мая. Причины также не уточнялись. Минобороны России сообщало, что сегодня над Крымом отразили атаку БПЛА.