Из Ростовской области в Абхазию отправили более 20 тонн мороженой рыбы

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия с 25 по 29 мая оформило 20 тонн мороженой рыбы для поставки в Абхазию. Досмотр продукции прошел в местах полного таможенного оформления Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службы ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рыба признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствует требованиям страны-импортера. Качество и безопасность продукции подтвердили лабораторные исследования.

По результатам мониторинга данных ФГИС ВетИС компонент «Меркурий» нарушений в части законности происхождения экспортируемой продукции не обнаружено.

Мария Хоперская

