Средний чек на покупку цветов в России за год вырос на 2,4%

В январе—мае средний чек при покупке цветов в России составил 4,1 тыс. руб. Год к году сумма выросла на 2,4%, подсчитали в сервисе Flowwow. Рост расходов потребителей на цветы резко замедлился: за аналогичный период прошлого года аналитики фиксировали прирост на 11,8%. Данные «Сбериндекса» указывают, что в апреле номинальные расходы на цветы в России сократились на 0,4%.

В компании «Эвотор» (занимается установкой кассового оборудования и ПО) говорят, что средняя цена покупки хризантем в рознице составила 294 руб. за цветок, тюльпанов — 128 руб., роз — 248 руб. Хризантемы и тюльпаны показали рост лишь на 1% год к году, цена роз сократилась на те же 1%. При этом, согласно Росстату, средняя цена свежесрезанного цветка в апреле 2026 года выросла на 3,5% год к году, до 234,3 руб.

Начавшееся охлаждение спроса во Flowwow связывают со стремлением потребителей покупать менее пышные букеты. Аналитики «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных) также обращают внимание на то, что потребительский спрос переориентируется в сторону более доступных позиций. В Panin Plants назвали еще одним фактором перебои с поставками свежесрезанных цветов из Кении, отмеченные в мае.

Охлаждение на цветочном рынке может сказаться на развитии профильной розницы. Согласно опросу Flowwow, 57% владельцев цветочных магазинов не планируют в 2026 году открывать новые точки. Главными сложностями для развития бизнеса респонденты Flowwow называли высокую конкуренцию на рынке, наем флористов и сложности с закупкой цветов.

