Программисты столкнулись с проблемами в разработке из-за ограничений VPN-трафика

Ограничения VPN-трафика в России сказались на разработчиках софта, рассказали “Ъ” в нескольких ИТ-компаниях. В первую очередь проблемы касаются инструментов, связанных с решениями open source (открытого кода) и международной разработкой, уточнили в ГК Softline. Это репозитории кода, системы управления его версиями, библиотеки, а также среды разработки с облачными компонентами.

Решения на базе open source в отечественной ИТ-отрасли наиболее популярны. Как сказали “Ъ” эксперты, в продуктах молодых вендоров, уже находящихся в реестре Минцифры, доля open source может доходить до 50–90%. Трудности подключения носят двойственный характер: с одной стороны, это блокировки внутри страны, с другой — блокировки для российских компаний и пользователей со стороны зарубежных игроков. Для разработчиков это означает дополнительные сложности и трудозатраты, связанные с пересборкой и обновлениями ПО, пояснили в ГК «КОРУС Консалтинг».

Попытки блокировок ряда стандартных протоколов для создания виртуальных частных сетей и защищенного доступа к ресурсам нарушают нормальную работу сети, создавая проблемы для добросовестных пользователей, подчеркивают в ассоциации «Руссофт». «Системный характер сбои приобрели с февраля—марта. Совпало с несколькими волнами ограничений популярных VPN-сервисов, когда стало очевидно, что корпоративные туннели попадают под блокировки по тем же критериям, что и пользовательские»,— добавил специалист отдела исследовательских разработок ИТ-компании «Стахановец» Алексей Миронов.

В Роскомнадзоре “Ъ” ответили, что доступ к зарубежным ресурсам с использованием необходимых российским организациям протоколов VPN предоставляется по техническим заявкам этих организаций.

