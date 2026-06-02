В Красноярске начинается суд над обвиняемым в коррупции экс-мэром Логиновым

В Центральном райсуде Красноярска начинается судебный процесс по делу бывшего мэра Владислава Логинова. На 2 июня назначены предварительные слушания, которые, по закону, пройдут в закрытом режиме. По данным суда, экс-чиновнику инкриминируется четыре эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), по каждому из которых ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Владислав Логинов

Вместе с Владиславом Логиновым на скамье подсудимых, согласно картотеке суда, еще четверо фигурантов. В их числе экс-замглавы города Алексей Давыдов, также обвиняемый в получении взяток, и трое предполагаемых посредников — бывший начальник городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгений Жвакин, депутат горсовета Павел Креско и Татьяна Сухова, следует из картотеки суда.

Как писал «Ъ-Сибирь», сотрудники СКР и ФСБ задержали Владислава Логинова год назад. Чиновника доставили под конвоем в Москву и предъявили обвинение в двух эпизодах получения взяток. По материалам дела, в 2018–2024 годах чиновник, последовательно занимая должности первого вице-мэра, а затем и градоначальника, получал от гендиректора коммерческой фирмы взятки деньгами и услугами в виде строительства бани на сумму свыше 180 млн руб. Басманный райсуд заключил его под стражу и впоследствии неоднократно продлевал срок ареста.

В сентябре 2025 года горсовет удовлетворил просьбу Владислава Логинова об отставке «по собственному желанию».

