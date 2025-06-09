Мэру Красноярска предъявили обвинения в получении взятки в 180 млн рублей

Главе Красноярска Владиславу Логинову предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, речь идет о сумме более чем в 180 млн руб., сообщает СК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Красноярска Фото: Мэрия Красноярска

По версии правоохранителей, в период с 2018-го по 2024 год Владислав Логинов «последовательно замещая должности первого заместителя и главы города, получил от гендиректора коммерческой организации взятку». Вознаграждение включало как деньги, так и оплату строительства бани на принадлежащем мэру земельном участке. За это, считает следствие, градоначальник обеспечил фирме заключение госконтрактов с МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на ремонт городских дорог.

В Следственном комитете РФ уточнили, что в кабинете мэра, а также по месту его жительства проведены обыски, «в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов».

Александра Стрелкова