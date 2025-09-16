Красноярский горсовет удовлетворил просьбу мэра об отставке

Горсовет Красноярска принял отставку мэра Владислава Логинова. Заседание муниципального парламента проходит 16 сентября.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владислав Логинов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Горсовет удовлетворил просьбу об отставке главы города «по собственному желанию». Заявление датировано 31 июля. Горсовет отправил мэра в отставку ровно через три года после того, как Владислав Логинов принес присягу в ходе инаугурации.

Как писал «Ъ-Сибирь», Владислав Логинов был избран по итогам конкурсной процедуры в сентябре 2022 года на пять лет. С 10 июня 2025 года он находится под стражей в Москве в качестве обвиняемого по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Обязанности мэра исполняет Алексей Шувалов.

Валерий Лавский