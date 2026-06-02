Родственники попросят провести новое расследование гибели группы Дятлова

Адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы сестры Игоря Дятлова Татьяны Перминовой и других родственников погибших туристов, заявил, что они намерены добиваться возбуждения нового уголовного дела.

По словам защитника, в материалах исторического расследования отсутствуют химические экспертизы и гистология, которые могли бы установить реальные причины смерти девяти человек. «К актам вскрытия они не приложены. Значит, не были проведены», — сказал ТАСС господин Черноусов.

Адвокат добавил, что родственники потребуют от федеральных телеканалов прекратить показ эфиров с теориями о гибели группы, не соответствующими действительности. Трагедия на перевале Дятлова произошла в феврале 1959 года. В 2020 году Генпрокуратура официально назвала причиной гибели туристов сход лавины.