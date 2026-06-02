В России более 176 тыс. человек обратились к врачам из-за укусов клещей

С марта более 176 тыс. россиян обратились в медучреждения из-за укусов клещей, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора. Наибольшее число обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях, уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. С начала года ее прошли 2,7 млн россиян.

Вакцинация от КВЭ включена в календарь профилактических прививок, утвержденный приказом Минздрава. Такие прививки должны делаться за счет региона для граждан, проживающих в эндемичных регионах; для граждан, выезжающих в такие регионы; для граждан, прибывших на эндемичные территории для проведения строительных, промысловых, геологических, изыскательских, экспедиционных и других работ.

Сезон активности клещей начался в середине марта. В конце мая в Роспотребнадзоре сообщали о 129 тыс. обращениях россиян по поводу укусов клещей. Работы по акарицидной обработке территорий тогда охватывали 112 тыс. гектаров.

О вакцинации от энцефалита — в материале «Ъ» «В прививку вцепились клещами».