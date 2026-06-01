Студентов колледжа в Старобельске отправят на отдых в детские центры

Более сотни студентов педагогического колледжа в Старобельске отправятся на отдых и оздоровление в детские центры России, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным. По словам главы региона, центры готовы принять детей с 15 июня. В какие именно учреждения планируют направить студентов — господин Пасечник не уточнил.

На встрече глава региона также доложил президенту о том, как ведется работа с пострадавшими при атаке и родственниками погибших: «Специалисты республиканского центра соцзащиты помогают с оформлением документов и получением положенных выплат материальной помощи. Федеральные реабилитационные центры готовы принять всех нуждающихся в лечении и восстановлении».

По словам господина Пасечника, на встрече президент подчеркнул, что все студенты должны завершить учебный год, а выпускники — «своевременно получить дипломы» (сейчас обучение продолжается в дистанционном формате).

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали общежитие и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Погиб 21 человек, еще 70 — пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

