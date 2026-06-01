Футболист «Спартака» Джику пропустит чемпионат мира

Защитник московского «Спартака» Александр Джику, вызванный в сборную Ганы на чемпионат мира по футболу, не сможет выступить на турнире из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш, которого цитирует портал Africa Top Sports.

Джику получил повреждение по ходу суперфинала FONBET Кубка России. В этом матче после ничьей — 1:1 — по итогам основного времени «Спартак» обыграл «Краснодар» в серии пенальти.

Карлуш Кейруш не назвал сроки восстановления защитника и не рассказал о том, насколько серьезной является травма. По информации Yen Sports, заменить Джику должен Деррик Люкассен из кипрского «Пафоса».

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Соперниками сборной Ганы на групповом этапе станут команды Англии, Хорватии и Панамы.

