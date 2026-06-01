Азербайджан и США подписали рамочное соглашение о добыче и поставках редкоземов

Азербайджан и США 1 июня подписали рамочный документ по добыче и поставкам редкоземельных металлов. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в азербайджанском правительстве.

В подписании соглашения со стороны Азербайджана участвовал министр экономики Микаил Джаббаров, с американской стороны — помощник госсекретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса Калеб Орр. Документ подписан на Бакинской энергетической неделе.

Аналогичный договор на прошлой неделе заключили Армения и США во время визита в Ереван американского госсекретаря Марко Рубио. Тогда стороны договорились поощрять инвестиции в технологии переработки минералов и совместно управлять отходами добычи редкоземельного сырья.

