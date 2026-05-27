Марко Рубио заскочил в Армению на час

26 мая госсекретарь США Марко Рубио буквально заскочил в Ереван, успев за час подписать новую хартию о стратегическом партнерстве с Арменией и заявить о поддержке правительства Никола Пашиняна в преддверии июньских парламентских выборов в республике. Курс Еревана на сближение с Западом обостряет и без того непростые отношения с Москвой. Армянское правительство подчеркивает: проблемы с Россией есть, но они решаемы.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

О визите Марко Рубио в Армению стало известно лишь в понедельник — 25 мая армянское правительство неожиданно сообщило, что на следующий день госсекретарь США прямиком из Индии, где он находился с официальным визитом, прибудет в Ереван и встретится с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Встреча оказалась во всех смыслах примечательной. Марко Рубио залетел в Ереван с супругой буквально на час и даже не вышел за пределы столичного аэропорта Звартноц: получасовая беседа с господином Мирзояном прошла в президентском зале воздушной гавани. Еще немного времени ушло на беседу с журналистами, после чего Рубио был таков.

Формальной целью и, собственно, основным итогом столь непродолжительного визита было подписание трех двухсторонних документов.

В первую очередь главы внешнеполитических ведомств Армении и Штатов стороны подписали Хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ пришел на смену хартии, подписанной в январе 2025 года еще при прошлой администрации США.

В новой версии указано, что Армения и США намерены углубить партнерство, в том числе сотрудничество в оборонной сфере, усиление кибербезопасности и поддержку армянского ВПК, участие Еревана в цепочке поставок полупроводников и взаимодействие в сфере ядерных технологий (в первую очередь речь идет об американских малых модульных ядерных реакторах).

Также Марко Рубио и Арарат Мирзоян подписали Меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам (о намерении США инвестировать в армянскую добывающую отрасль) и парафировали рамочное соглашение о реализации «Маршрута Трампа во имя мира и процветания» (TRIPP).

Этот транспортный проект должен соединить основную часть Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении и разрешить множество проблем с коммуникацией на Южном Кавказе.

Проект предполагает прокладку нефте- и газопроводов, оптоволоконных сетей и линий электропередачи, а также создание железнодорожной и автомобильной инфраструктуры между Арменией и Азербайджаном вдоль приграничной с Ираном железнодорожной ветки.

Еще в январе Рубио и Мирзоян на встрече в Вашингтоне подписали рамочную программу этого проекта, в которой, в сущности, содержались примерно те же тезисы: план создать совместную управляющую компанию TRIPP Development, 74% акций которой получат США. Под ее управлением маршрут будет находится 49 лет с возможностью продления еще на 50 (в таком случае доля Армения в УК возрастет до 49%).

С конца февраля, когда началась американо-израильская операция в Иране, интерес США к проекту «Маршрут Трампа», по крайней мере публичный, заметно снизился. В марте на это посетовал и премьер Армении Никол Пашинян: у администрации США «TRIPP не в числе приоритетов» и «высока вероятность, что это повлияет на процесс в контексте времени», заявил он на одном из брифингов.

Спустя месяц глава армянского правительства дал другую оценку: «Несмотря на наши опасения и озабоченности, мы на самом высшем уровне получили заверения из США, что проект как был, так и продолжает оставаться приоритетом для США». Публичные обсуждения на высоком уровне, состоявшиеся в Ереване во вторник, хоть они и были организованы неожиданно и словно в срочном порядке, это подтвердили.

Ключевые же для армянского правительства слова прозвучали от Марко Рубио в самом конце. Госсекретарь заявил, что власти Армении «прокладывают путь к более светлому, более независимому будущему» страны.

«И мы рады выразить нашу поддержку этому видению, этой смелости, вашей преданности и готовности ради будущего вашей страны. Мы рады и горды быть частью всего этого и готовы вместе делать больше»,— заключил госсекретарь, однозначно обозначив, кого США поддерживают на предстоящих 7 июня парламентских выборах.

Неожиданным это не стало: еще в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Ереван заявил, что Никол Пашинян «безусловно, заслуживает поддержки», поскольку он способен «построить долгосрочное партнерство».

Перед парламентскими выборами Никол Пашинян и его партия «Гражданский договор» уже заручились поддержкой европейских лидеров, посетивших Ереван в начале мая. Теперь же — меньше, чем за две недели до голосования,— подкрепили это очередным знаком внимания и одобрения со стороны США.

Это явно контрастирует с нарастающей напряженностью в отношениях Еревана с Москвой. Хотя армянская сторона предпочитает не драматизировать. Как заявил Арарат Мирзоян, комментируя заявления из Москвы и решения о запрете на ввоз в РФ определенных армянских товаров, проблемы подобного рода между странами возникали в разные времена и не связаны с «проевропейским или прозападным курсом» правительства.

«Проблемы есть, эти проблемы всегда возникали, возникают, и мы склонны находить решения в атмосфере конструктивных, здоровых, партнерских обсуждений»,— подчеркнул министр. И в очередной раз заверил, что планов разрывать отношения с Россией у властей нет, хотя Ереван так или иначе будет стремиться к экономической диверсификации.

Лусине Баласян