Суд начал процесс над обвиняемой в заказных убийствах бандой спецназовцев

Второй Западный окружной военный суд в закрытом режиме приступил к рассмотрению дела 11 участников банды спецназовцев, которых обвиняют в 15 убийствах и семи покушениях. По данным «Ъ», большинство фигурантов не признали вину. Двое подсудимых согласились лишь с обвинением в незаконном хранении наркотиков.

По данным следствия, банду еще в 2000 году создал Павел Христев вместе с выходцем из спецназа «Витязь» Артуром Козловым. Последний погиб в ДТП в 2006 году. К банде присоединились действующие и бывшие сотрудники силовых структур. Они, как указано в обвинении, «применяли боевые навыки, служебные ресурсы и связи в правоохранительных органах для совершения преступлений против бизнесменов, чиновников и представителей криминального мира». Среди жертв группировки — советник министра путей сообщения Игорь Фоминов, глава Озерского района Подмосковья Владислав Сащихин с супругой, владелец ООО «Консул» Владимир Клюев и его сын.

Перед судом предстали бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, бывший сотрудник СОБР «Рысь», вышедший на пенсию полковник МВД Сергей Анисимов, старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления подразделений специального назначения Росгвардии Сергей Волостных, мобилизованный житель Краснодарского края Дмитрий Кушаков и другие. Огласить отношение фигурантов к предъявленному обвинению успели защитники 10 из 11 подсудимых. Следующее заседание запланировано на 3 июня.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Банда мало на себя взяла».