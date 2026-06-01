Банда мало на себя взяла

Второй Западный окружной военный суд в закрытом режиме приступил к рассмотрению дела 11 участников банды спецназовцев, в которую, по данным следствия, входили бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, а также сотрудники внутренних войск МВД (ныне Росгвардия) и других силовых структур. По данным “Ъ”, свою вину в 15 убийствах и семи покушениях большинство фигурантов, среди которых предполагаемая заказчица ликвидации трех человек, не признали. Двое подсудимых согласились лишь с обвинением в незаконном хранении наркотиков.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Разбирательство по резонансному делу стартовало с задержкой почти в три часа. Это произошло из-за того, что адвокат одного из 11 подсудимых была занята в другом процессе. Все это время 8 присяжным и 22 запасным членам коллегии, а также многочисленным адвокатам фигурантов пришлось ждать юриста.

Когда же наконец все были в сборе, оказалось, что судья еще до начала слушания закрыл весь процесс для обеспечения безопасности его участников. Поэтому вступительное слово, которое прокурор Галина Карпова произнесла, изложив присяжным фабулу обвинения, репортерам услышать не довелось.

По данным “Ъ”, огласить отношение подсудимых к предъявленному обвинению успели защитники 10 из 11 подсудимых, всех, кроме адвоката главного фигуранта — предполагаемого организатора банды спецназовцев Павла Христева. Они заявили, что их подзащитные не совершали инкриминируемых преступлений.

Так, адвокаты экс-силовиков высказали мнение, что подсудимые если и задерживали людей, то делали это, выполняя приказы руководства, и не знали, что это чей-то заказ. При этом двое фигурантов, Сергей Волостных и сын Павла Христева Александр Христев, признали вину в незаконном хранении наркотиков — их нашли у обоих после задержания при обыске.

Резонансное дело, состоящее из 80 томов, поступило в суд еще в октябре 2025 года. Отобранная по ходатайству главного фигуранта Павла Христева коллегия в феврале распалась, так и не успев начать слушать дело. Вторую коллегию смогли сформировать лишь с пятой попытки.

Дело досталось военному суду, поскольку Александр Христев, выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, на момент ряда инкриминируемых преступлений являлся военнослужащим.

Помимо господ Христевых перед судом предстали предприниматель Ирина Егорова, бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, бывший сотрудник СОБР «Рысь» вышедший на пенсию полковник МВД Сергей Анисимов, старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления подразделений специального назначения Росгвардии Сергей Волостных, бывший военнослужащий Минобороны мобилизованный житель Краснодарского края Дмитрий Кушаков, полковник МВД в отставке, бывший командир взвода отряда спецназа «Витязь» Владимир Новгородов, а также Максим Пикалов, Иван Пилипюк и Алексей Кузнецов.

В зависимости от роли и степени участия им вменили целый букет статей УК РФ: бандитизм, убийство, покушение на убийство, подстрекательство и пособничество в убийстве, разбой, хищение оружия, вымогательство, похищение человека, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, незаконный оборот оружия и боеприпасов, незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконное хранение наркотиков.

Как ранее писал “Ъ”, по данным Следственного комитета России, банда, промышлявшая заказными убийствами, была создана еще в 2000 году Павлом Христевым вместе с выходцем из спецназа «Витязь» Артуром Козловым, возглавившим позже отдел Московского уголовного розыска. Последний погиб в ДТП в 2006 году.

В шайку же влились действующие и бывшие сотрудники силовых структур. Они, как сказано в обвинении, «применяли боевые навыки, служебные ресурсы и связи в правоохранительных органах для совершения преступлений против бизнесменов, чиновников и представителей криминального мира». Так, в феврале 2000 года Христев и четверо сообщников совершили покушение на криминального авторитета Максима Лазовского (Макс Хромой), но по ошибке застрелили его водителя. В марте 2002 года жертвами банды стали советник министра путей сообщения Игорь Фоминов, а также глава Озерского района Подмосковья Владислав Сащихин с супругой, которые погибли в результате подрыва их автомобиля. В том же году по заказу гендиректора фирмы по производству матрасов ООО «Консул» Ирины Егоровой, стремившейся захватить бизнес, были похищены и убиты владелец этой компании Владимир Клюев, его сын и бухгалтер Елена Ковалева.

За убийство сына предпринимателя Егорова, как выяснило следствие, заплатила $80 тыс., а за расправу над Клюевым-старшим и его сотрудницей женщина ежемесячно выплачивала бандитам по $10 тыс. вплоть до середины 2004 года.

Среди других преступлений банды — убийства владельца Красногвардейского рынка Москвы Хафиза Махмудова, его бухгалтера и любовницы Елены Меллер и троих предпринимателей.

В апреле 2003 года, пытаясь расправиться с советником председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александром Ревзиным, бандиты по ошибке застрелили главу «Евротрансгаза» Тимофея Пономаренко. Позже, снова пытаясь убить Ревзина, они лишь ранили жертву.

В марте 2020 года, как установило следствие, Павел Христев параллельно создал еще одну вооруженную группу, в которую вошел Максим Пикалов. Она совершила разбойное нападение на охотхозяйство в Калужской области, похитив имущество и оружие его владельца. За совершение этого преступления Павел Христев и был задержан в конце марта 2023 года вместе со своим сыном Александром, страдавшим от наркотической зависимости.

Следствие доказало причастность банды к убийству 15 человек, еще семи пострадавшим удалось выжить. Расследование еще по меньшей мере двух десятков эпизодов, по данным “Ъ”, продолжается. Также члены банды незаконно хранили огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и наркотики.

Несколько участников банды спецназовцев, среди которых один из самых активных членов шайки, экс-боец «Витязя» Алексей Чеботарев, предпочли признать вину. Их дела суд рассмотрел в особом порядке. Сам Чеботарев за 12 убийств и 2 покушения получил по приговору Пушкинского суда Подмосковья 15 лет. Вскоре после этого он подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО, получив, по данным “Ъ”, контузию от взрыва мины. По данным “Ъ”, ему, а также еще одному участнику банды спецназовцев Николаю Трушкову, осужденному недавно на 18 лет за 15 убийств и покушения на убийства 10 человек, предстоит дать свидетельские показания в военном суде.

Ожидается, что на следующем заседании, 3 июня, отношение подсудимого к обвинению выскажет адвокат Павла Христева. На следствии он вину отрицал, при этом не давая никаких показаний. Другие же фигуранты, как заявил “Ъ” адвокат Сергея Анисимова Валерий Альбрехт, считают, что свидетели обвинения, главным образом Алексей Чеботарев, их «оговорили, чтобы облегчить собственную участь». «Чеботарев был замначальника взвода отряда "Витязь", и в основном именно он руководил операциями по задержанию»,— сказал защитник.

Само разбирательство, по прогнозам участников процесса, может занять несколько месяцев.

Мария Локотецкая