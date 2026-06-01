Пострадавшая назвала возможную причину массового отравления в кафе Пятигорска

Одной из возможных причин массового отравления посетителей кафе в Пятигорске мог стать майонезный соус собственного приготовления. Об этом «Известиям» рассказала одна из пострадавших.

По словам девушки по имени Мелания, она вместе с друзьями заказала еду навынос 30 мая. Среди блюд был майонезный соус, который готовили непосредственно в заведении.

«Не отравился только тот, кто ел курицу», — приводит издание слова пострадавшей.

Ранее стало известно о массовом отравлении посетителей одного из заведений общественного питания в Пятигорске. По данным министерства здравоохранения Ставропольского края, число пострадавших к 1 июня достигло 50 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента устанавливают следователи. Специалисты также выясняют источник заражения и причины распространения кишечной инфекции.

Еще одна пострадавшая, Ксения, рассказала, что ранее неоднократно посещала кафе вместе с супругом. Однако после очередного визита, когда семья пришла в заведение с детьми, симптомы острой кишечной инфекции появились уже через несколько часов после приема пищи. Спустя сутки вся семья была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что у пострадавших были выявлены маркеры сальмонеллеза. Окончательные выводы о причинах массового отравления будут сделаны после завершения санитарно-эпидемиологического расследования и получения результатов лабораторных исследований.

Валерий Климов