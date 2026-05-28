В ООН призвали расследовать атаку на колледж в Старобельске

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести независимое расследование атаки на колледж в Старобельске, ЛНР, и привлечь виновных к ответственности. Его слова приводит пресс-служба ООН.

Фото: Lee Jin-man / AP

«Я глубоко сожалею о недавней гибели и ранениях мирных жителей. Я призываю российские и украинские власти провести оперативные, независимые и эффективные расследования и привлечь виновных к ответственности»,— сказал господин Тюрк. Он предостерег Россию и Украину от дальнейшей эскалации, призвал стороны продолжить переговоры.

На заявление комиссара ООН отреагировала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. «Очень важно, что трагедию в Старобельске заметил и публично осудил один из высших международных должностных лиц в сфере защиты прав человека. Это принципиально важный сигнал»,— сказала госпожа Лантратова.

ВСУ ударили по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. По данным МЧС, погиб 21 человек. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Госдума призывала ООН публично осудить атаку ВСУ на Старобельск.

