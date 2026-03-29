Долги стремительно хорошеют

Банки выставили в первом квартале 2026 года на продажу просроченные долги на 83,2 млрд руб., это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Необычной активности продавцов способствовало повышение цен на досудебные портфели, необходимость расчистки банковских балансов, а также высокий спрос на такие портфели со стороны покупателей.

За первый квартал 2026 года банки выставили на продажу через электронные торговые площадки (ЭТП) 83,2 млрд руб. просроченных долгов, свидетельствуют предварительные данные ЭТП Debex. Этот результат оказался вдвое выше, чем за аналогичный период 2025 года,— 40,88 млрд руб. И выше среднеквартального значения всего прошлого года 71,8 млрд руб.

По словам гендиректора Debex Марата Брука, год для банков начался довольно активно. «Рост предложения просроченной задолженности, которую банки выставляют на продажу, мы связываем с несколькими факторами. Во-первых, значительно выросла цена на банковские портфели — особенно в досудебном сегменте, где она достигла 19,09% против 17,13% годом ранее,— отмечает он.— Это делает продажу более привлекательной для банков и стимулирует их увеличивать количество выставленных на торги активов». Досудебная задолженность уже показывает устойчивый рост, и, судя по значительному повышению цен, эта тенденция сохранится и в дальнейшем, добавляет он. По данным Debeх, сейчас средние цены на портфели составляют 14,99% — это максимум с начала 2025 года.

По словам участников рынка, банки активно выставляют на продажу не просто досудебные портфели, но и в целом «молодые» долги, с которыми ранее предпочитали работать сами или привлекали взыскателей по агентской схеме.

Так, долги с просрочкой до года выставляли в первом квартале Т-Банк, «Уралсиб», Почта-банк, МТС-банк, Свой банк, банк «Норвик», Металлинвестбанк, долги до двух лет — ТКБ, Драйв Клик Банк, ПСБ.

В большинстве указанных банков на запрос “Ъ” не ответили. «Проводимые торги — плановая процедура, которая проходит в рамках интеграции Почта-банка с ВТБ по запланированному бизнес-плану,— сообщили в пресс-службе ВТБ.— Сейчас Почта-банк оптимизирует свой кредитный портфель, который в мае полностью мигрирует в ВТБ, а просрочка 90+ реализована в рамках запланированных торгов».

«Начиная со второго полугодия 2025 года ТКБ выставляет на площадки пулы кредитов с разными сроками просрочки, что позволяет гибко формировать предложение под спрос инвесторов,— отметила директор юридической дирекции ТКБ Ирина Москалева.— Для коллекторских компаний привлекательность лота определяется прежде всего сроком просрочки, отсутствием в продаваемом пуле долгов заемщиков-банкротов и справедливой ценой, по которой банк готов продавать портфель». В целом, по ее словам, покупатели сегодня проявляют максимальный интерес к «молодым» долгам. «Это связано с законодательными изменениями последних лет, в результате которых были увеличены расходы и сроки работы с проблемной задолженностью, в том числе при оформлении правопреемства и сопровождении судебных процедур»,— поясняет госпожа Москалева. «Выбор конкретного механизма и критерии отбора портфелей определяются скоринговыми моделями и риск-политикой»,— указали в ПСБ.

За 2025 год просроченная задолженность в розничном кредитном портфеле банковских организаций выросла в 1,3 раза: на конец 2024 года, по данным ЦБ РФ, этот показатель составлял 3,6%, на конец 2025-го — 4,6%, приводит данные гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в группу СВОЙ) Александр Васильев. «Давление на кредитный портфель физлиц растет, и банкам выгодно продавать "молодые" долги на рынке цессии, тем более что в свежей просрочке гораздо больше досудебных долгов, которые сейчас пользуются повышенным спросом у покупателей и продаются по выгодным для цедентов ценам»,— указывает он.

«Банкам надо чистить резервы, а сейчас действительно благоприятные цены для продажи»,— согласен руководитель коллекторского агентства ЮСВ (холдинг Finbridge) Александр Ермолаев.

По словам управляющего директора ПКБ Павла Михмеля, рост продаж «молодых» долгов вызван резким увеличением государственных пошлин в 2024 году: кредитным учреждениям стало дорого просуживать долги самостоятельно, что привело к более оперативной расчистке портфеля. «Сейчас кредиторы четко понимают взаимосвязь между ценой и качеством: чем выше качество, тем большую сумму готовы отдавать покупатели»,— указывают в пресс-службе НАПКА.

Согласно прогнозам, до конца 2026 года доля долгов сроком до одного года вырастет до 50% (по итогам 2025 года — 46%, по данным ПКБ) в структуре продаж, отмечает Павел Михмель.

