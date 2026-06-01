Путин пообещал «неотвратимое наказание» виновным в ударе по Старобельску

Все виновные в нанесении удара по Старобельску в Луганской народной республике (ЛНР) должны получить заслуженное наказание, заявил президент России Владимир Путин. Оно, по словам главы государства, будет неотвратимым.

Фото: пресс-служба президента РФ

На совещании по расследованию трагедии в Старобельске Владимир Путин попросил доложить о выявлении причастных к атаке преступников, а также рассказать о мерах поддержки семей погибших и пострадавших. «Прошу, как мы и делаем это в таких случаях или при стихийных бедствиях, с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшимися с этой трагедией»,— сказал президент.

Глава государства также обратился к губернатору и руководителю муниципального образования, чтобы узнать о необходимости дополнительных мер «по линии правительства, других структур, самой республики, чтобы людям помочь».

В совещании поучаствовали генпрокурор Александр Гуцан, вице-премьер Татьяна Голикова, председатель СКР Александр Бастрыкин, глава ЛНР Леонид Пасечник и глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев.

В ночь на 22 мая вооруженные силы Украины с помощью 16 беспилотников атаковали Старобельск в ЛНР. Под удар попали колледж и общежитие в городе. При ударе по учреждению погиб 21 человек. Всего пострадали 70 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.

