Мощности добычи

Горнодобывающая отрасль Кузбасса переживает непростые времена. После ухода с российского рынка западных производителей машин и оборудования угольщики не спешат переориентироваться на продукцию отечественных заводов, к тому же из-за снижения добычи угля и падения цен на него многие предприятия испытывают нехватку средств. В сложившихся обстоятельствах компании вынуждены отказываться от покупки готового производственного оборудования, делая ставку на закупку комплектующих, запчастей, выполнение ремонтов и металлообработку.

Заметную поддержку сибирским добывающим отраслям оказывает Белорусский автомобильный завод, многие годы поставляющий карьерные самосвалы различной грузоподъемности

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Неравное замещение

В каждом сибирском регионе можно найти компании, которые занимают заметные позиции на рынке горнодобывающих машин и оборудования, в том числе благодаря самостоятельным разработкам, адаптации техники к местным условиям, долгосрочному опыту работы и развитой сервисной поддержке. Эти производители, очевидно, воспользовавшись выгодами ухода с рынка западных поставщиков, смогли заметно увеличить выпуск своей продукции. Например, иркутский поставщик оборудования для гравитационного горного обогащения — ООО «Сервис ТехноПром» — с 2022-го по 2025 год увеличил выручку почти в 12 раз: с 0,16 млрд руб. до 1,8 млрд руб. «Киселевский завод горного оборудования» в Кузбассе за этот же период нарастил выпуск продукции в 1,6 раза — с 609 млн руб. до 962 млн руб., предлагая различное горно-шахтное оборудование, в основном подъемное и транспортное. Этот завод позиционирует себя как производителя, предлагающего продукцию «с учетом специфических местных условий».

При этом в Кузбассе, на который приходится почти половина угледобычи страны и значительная часть горного машиностроения, в последние два года заметно быстрее росла отрасль «ремонт и монтаж машин/оборудования», тогда как производство готовых изделий переживало спад. В целом за последнюю пятилетку (2021–2025 годы), как показывают данные Кемеровостата, индекс промышленного производства в отрасли «производство машин и оборудования» вырос всего на 2,3%, а в отрасли «ремонт и монтаж машин/оборудования» — уже на 18,5%. Генеральный директор киселевского ООО «Объединенные машиностроительные технологии» Владимир Добрыдин соглашается, что имеет место отказ от закупок готового оборудования в пользу ремонтов, чему в последние два года способствовал кризис в угольной отрасли, из-за которого угольщики несут убытки и вынуждены ограничивать расходы на приобретение дорогостоящей техники и оборудования. Среди других причин сдвига от покупки готового изделия в пользу ремонтируемого он называет удорожание кредитных ресурсов из-за высокой ключевой ставки и «тотальное доминирование китайского импорта», при котором китайские поставщики концептуально отказываются от ремонтопригодности своих изделий в российском понимании и делают ставку на замену крупными блоками или узлами.

Сотрудничество кузбасских угольщиков с китайскими поставщиками горного оборудования складывается из двух различающихся по экономике и подходам этапов. Сначала угольные компании увидели в китайских компаниях полноценную замену западным поставщикам горной техники и оборудования. Как отмечал два года назад один из кузбасских чиновников, угольщикам выгоднее покупать более дешевую китайскую спецтехнику, чем вкладывать средства в разработку кузбасского горно-шахтного оборудования, и чтобы «переломить установившуюся тенденцию, требуется не только время, но и формирование доверия к российским машинам». В одной из угольных компаний Кузбасса представитель службы главного инженера отмечает, что сначала китайские производители все копировали, предлагая продукцию сомнительного качества и по низким ценам, затем начали выпускать оборудование под собственными марками и вполне качественно, но и ценник стал большим.

Источник невысоко пока оценивает изделия отечественных производителей как из Кузбасса, так и из других регионов — причем и в целом, и по соотношению «цена-качество». Владимир Добрыдин со своей стороны указывает на то, что российская угольная промышленность технологически, организационно и логистически неэффективна. По сути, она примитивна по способам и структуре добычи, а также по другим показателям, работает по принципу «бери больше — кидай дальше». Тем не менее, по оценке министра угольной промышленности Кузбасса Андрея Брижака, за последние годы во взаимоотношениях угольщиков и отечественных машиностроителей многое изменилось: «Машиностроителям был предоставлен реальный шанс, и многие из них его использовали. На сегодняшний момент мы на порядок уменьшили использование импортной техники, почти полностью заместили импорт проходческих комбайнов, хотя когда-то своих не было совсем». Сегодня, говорит он, на рынке предлагается большое количество различных изделий, машиностроительной продукции и материалов отечественного производства для угольной отрасли, а техника западных марок, хотя и поддерживается в рабочем состоянии по мере возможностей, потихоньку дорабатывает свой срок, и компании смотрят, как ее заменить.

БелАЗ — Кузбассу

В нынешних обстоятельствах заметную поддержку сибирскому добывающему сектору оказывает производитель из Белоруссии. На этот раз — Белорусский автомобильный завод (БелАЗ), многие десятилетия снабжающий сибирских угольщиков карьерными самосвалами разной грузоподъемности. Прошлым летом компания запустила в производство экскаваторы, отправив в Сибирь на эксплуатационные тесты первое изделие — BX20012 — на один из угольных разрезов АО «Сибирская угольная энергетическая компания». Для доставки машину массой 214 т пришлось разобрать на крупные модули. Пока BX20012 выступает первой моделью экскаватора в линейке карьерной техники предприятия. Но, помимо этого, на одном из угольных разрезов АО «Угольная компания „Кузбассразрезуголь“» (КРУ) проходит испытания первый карьерный грейдер марки БелАЗ-79770. Угледобывающая компания приобрела машину, заключив контракт о поставке техники в 2025 году на выставке «Уголь России и Майнинг», где белорусский производитель и продемонстрировал образец.

По данным пресс-центра БелАЗа, тяжелый карьерный грейдер БЕЛАЗ-79770 предназначен для обустройства технологических дорог для карьерной техники. Опытно-промышленная эксплуатация изделия запланирована почти на год с соответствующим контролем сотрудниками КРУ и официального представителя белорусского завода в Кемеровской области.

Помимо традиционной наземной карьерной техники, БелАЗ совместно с компанией «Норникель» развивает производство подземной горной техники. В январе прошлого года компании подписали соответствующее соглашение о реализации проекта, цель которого — обеспечить российские добывающие компании специализированной техникой, исключая зависимость от зарубежных поставок. В результате сотрудничества в рудниках Норильска уже работают первые тестовые машины — шесть подземных самосвалов МоАЗ-75851 грузоподъемностью 50 т. На БелАЗе собран опытный образец погрузочно-доставочной машины МоАЗ-4076 грузоподъемностью 17,2 т — машина создана для совместной работы в шахтах с 50-тонными подземными самосвалами. Всю технику разрабатывали с учетом экстремальных условий арктических месторождений. По оценке сторон, в 2026 году планируется запустить серийное производство различной вспомогательной горной техники.

Незамещенное

В то же время многие виды оборудования, машин и комплектующих для горнодобывающего производства в России (не только в Сибири) не производятся и, соответственно, востребованы только в качестве импортных. Как объясняет советник генерального директора АО «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко, некоторые позиции просто не производятся в России, «или они производятся а-ля российские, но с чужой начинкой, с китайской».

По его данным, в стране сегодня нет промышленной электроники, управления приводом, «поэтому система управления на 60-80% состоит из импортных комплектующих, а электродвигатели вроде бы производят, но как только нужно какое-нибудь специальное исполнение, допустим, пожаробезопасное, выясняется, что двигатель российского производства имеет китайское происхождение, сертификат на него выдан на китайский завод».

По направлению «индустриальные моторы и мотор-редукторы» есть российские производители небольших редукторов и есть те, кто из китайских машкомплектов собирает редукторы. «Гормашэкспорт», со слов эксперта, покупает такие изделия в Турции. Иметь дело с Китаем пока не рискует — машины компании работают с очень большой нагрузкой, соответственно, нужно иметь уверенность в надежности техники. Кроме того, для машиностроительных производств в стране нет подшипников, и компания, поясняет Андрей Степаненко, в большинстве случаев использует изделия Минского завода, который практически не воспринимается как зарубежный.

Игорь Лавренков, Вероника Сенцова

