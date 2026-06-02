Ставка на надежду

Даже после начала снижения Банком России ключевой ставки стоимость кредитных ресурсов для промышленных предприятий Сибири остается высокой. Снижение выдач банковских кредитов в индустрии продолжается, рост кредитного портфеля остается незначительным. Эксперты банковской и производственной сфер видят в высокой стоимости кредитов тормозящий промышленное развитие фактор и связывают возобновление роста сибирской экономики со смягчением денежно-кредитной политики.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Лидером по привлечению кредитов в обрабатывающем секторе Сибири стали металлургия и производство металлоизделий Красноярского края

Совокупный кредитный портфель сибирских промышленных предприятий на 1 апреля 2026 года составил, по данным Банка России, 2,34 трлн руб., что на 6% больше показателя годичной давности — 2,21 трлн руб. В период с января по март этого года, даже на фоне снижающейся ключевой ставки, промышленность Сибирского федерального округа (СФО) привлекла на банковском рынке 302,3 млрд руб., что на 10,2% меньше, чем в сопоставимом периоде 2025 года с объемом выдач 338,4 млрд руб. В отраслевой структуре кредитного портфеля сибирской промышленности превалируют заемщики из сектора обрабатывающих производств, на долю которых приходится 60,1%, или 1,41 трлн руб. заимствований. Они же лидируют и по привлечению новых банковских ресурсов с долей в 52%, или 158,1 млрд руб.

В географическом разрезе имеют место заметные, порой даже неожиданные различия по сферам деятельности кредитующихся предприятий. Например, лидером по привлеченным кредитным ресурсам в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (240 млрд руб.) выступает Новосибирская область, причем практически вся эта сумма номинирована в иностранной валюте. Такой объем кредитных ресурсов почти вдвое больше задолженности ближайшего по объему региона — Кемеровской области (127,5 млрд руб.) — и составляет более половины кредитного портфеля добычи топливно-энергетических ископаемых всего СФО (457,6 млрд руб.). Согласно данным государственной информационной системы промышленности, в Новосибирской области добычей топливно-энергетических полезных ископаемых — угля марки «А» (антрацит) — заняты разрезы «Колыванский» и «Восточный» группы «Сибантрацит».

Лидером привлечения банковских ресурсов в сфере обрабатывающих производств стал Красноярский край с портфелем 836,3 млрд руб., из которых 776 млрд руб. приходятся на кредиты предприятий металлургии и производства металлоизделий. В целом же займы красноярской «обработки» составляют 58% от общего кредитного портфеля сибирской обрабатывающей промышленности. На втором и третьем местах по объемам привлеченных кредитов расположились обрабатывающие производства Кемеровской и Новосибирской областей (217,2 млрд руб. и 102,6 млрд руб. соответственно). В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды наибольшие объемы банковских заимствований — у предприятий Красноярского края (238,6 млрд руб.) и Иркутской области (92,3 млрд руб.).

По оценке Банка России, в мае этого года индикатор бизнес-климата (ИБК) снизился до 1,7 пункта с апрельских 2,1 из-за более умеренных ожиданий предприятий по выпуску и спросу. При этом региональная стандартизированная оценка ИБК (отличие от многолетнего среднего) для субъектов СФО в основном отрицательная — лишь в республиках Хакасия, Тыва и Алтай она находится вблизи нулевой отметки (+/-0,6), а в Алтайском крае — в диапазоне +0,6...+1,2. В число основных ключевых индикаторов входят и «Условия кредитования», которые были наихудшими в четвертом квартале 2024 года (-51,8), а в мае 2026 года улучшились до -3,8. Это соответствует периоду начала действия наивысшего значения ключевой ставки Банка России — 21%, и сегодняшнего минимума — 14,5%.

Без стимулов

В условиях снижающейся динамики кредитования и незначительного роста кредитного портфеля сибирской промышленности индекс промпроизводства СФО за 2025 год и за январь-март 2026 года сократился. По показателям промышленного производства Сибирь в 2025 году оказалась на третьем месте с конца среди восьми федеральных округов России. В первом квартале 2026 года относительно того же периода прошлого года индекс промпроизводства СФО составил, по информации Росстата, 98,8%.

Представители региональных экспертных сообществ дают близкие оценки сложившейся ситуации. «Удорожание кредитов еще никого не стимулировало к развитию. Это напрямую влияет на инвестиционную активность — идет снижение спроса на займы для модернизации и расширения производства. При этом цены растут, ставки растут, зарплаты растут, налоги растут»,— говорит сооснователь общественного объединения руководителей промышленных предприятий и предпринимателей Новосибирской области VIP-club (ВИП-Клуб) Елена Потапова. Сегодня дорого стоит обеспечить бесперебойную работу предприятия, закупить сырье, заплатить вовремя налоги, белую зарплату, выплатить кредиты. Соответственно, в таких условиях желание и возможность привлекать ресурсы по текущим ставкам еще остались у оборонного комплекса, транспортно-логистического сектора и бизнеса с государственным участием, констатирует она. Машиностроению и металлургии сейчас совсем непросто — «дебиторка» растет, заказчики не исполняют обязательства, инвестиционная активность падает.

«Вся экономика построена на кредитной схеме, что существенно затормозило развитие компаний, а в некоторых местах сделало их убыточными»,— считает президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты Рафаэль Шагеев. Он оценивает динамику кредитования региональной промышленности как негативную в связи с тем, что объем выдачи кредитов упал, а их стоимость несоразмерно высока. «Напомню, что нормальной считается рентабельность от 7% до 10%, а ставки по кредитам идут от 15% до 25%. Априори любое промышленное предприятие, обратившееся за кредитом, будет работать в убыток»,— констатирует господин Шагеев, продолжая: «Поэтому промышленные предприятия ожидают изменения кредитной политики — ключевая ставка не должна превышать 4–5%, что позволит выпускать продукцию и быть конкурентоспособными».

В Иркутской Восточно-Сибирской торгово-промышленной палате отмечают заинтересованность региональных предпринимателей в снижении ключевой ставки и то, что бизнес стал активнее использовать программы государственной поддержки, подразумевающие льготные ставки по кредитам для отдельных отраслей. При этом институты поддержки пересматривают условия льготного кредитования, что приводит к росту процентной ставки и сокращению перечня возможных целей кредитования.

Ожидания взаимности

На банковском рынке также есть понимание того, что снижение ключевой ставки приведет не только к росту кредитного портфеля промышленных предприятий Сибири, но и к появлению видимой динамики развития бизнеса. Сегодня, по словам директора среднего бизнеса АО «Альфа-Банк» в Новосибирской области Алексея Августова, кредитный портфель промышленного сектора по итогам первого квартала 2026 года стабилен — резкие изменения ни в сторону роста, ни в сторону падения не отмечаются. При этом, по его мнению, возможность привлекать кредитные ресурсы как таковая у промышленников остается. «Банки продолжают предлагать ресурсы, кризиса ликвидности нет»,— говорит он, указывая, что каждый заемщик может рассчитывать на кредитное плечо в рамках индивидуальных показателей. Они определяются, прежде всего, рентабельностью бизнеса, участием в бизнесе собственными средствами, а также качеством активов.

Стабилизацию кредитного портфеля на уровне прошлого года отмечают и в Россельхозбанке, при этом заемщики в Алтайском крае, Томской и Омской областях все же наращивают объемы своих кредитных портфелей. Руководители Омского и Томского филиалов РСХБ Лев Янеев и Евгений Смелянец сообщают, что с начала 2026 года весь объем выданных средств составили льготные кредиты. Директор Иркутского филиала РСХБ Наталья Баркова признает, что «банки, безусловно, стали более избирательными, опасаясь роста проблемной задолженности — из-за этого привлечь кредит стало сложнее». Однако в целом на уровень кредитного портфеля Иркутского филиала это не повлияло. «Со стороны промышленности есть желание упростить процедуру получения гарантии и расширить перечень залога, в том числе за счет интеллектуальной собственности или имеющихся контрактов. Кредитные организации ожидают повышения финансовой дисциплины, своевременного предоставления отчетности»,— делится своими наблюдениями директор Красноярского филиала РСХБ Наталья Михайлова.

Директор Новосибирского филиала банка «Санкт-Петербург» Павел Лосев говорит об увеличении в этом году объема ссудной задолженности компаний промышленного сектора Сибирского региона на 27%. При этом, по его словам, около половины кредитного портфеля сейчас приходится на предприятия Иркутской и Кемеровской областей, а остальное — Новосибирской, Томской и Омской областей и Красноярского края. Заемщиками в банке в основном выступают обрабатывающие производства и добывающие предприятия. Он признает — из-за резкого роста ключевой ставки кредитование в целом и промышленности в частности в Сибири заметно «просело» в 2025 году и перешло в ярко выраженную стагнацию. Последующее снижение ключевой ставки немного «оживляет» кредитный рынок, «настроения бизнеса улучшаются, идеи начинают генериться в большем количестве, просчитываться экономика». «Какое-то более-менее реальное изменение и реализация этих идей начнется после приближения ключевой ставки к 10 процентам и менее»,— считает он.

Сейчас, по оценке Павла Лосева, между промышленностью и банками сложился диалог «взаимных ожиданий»: бизнесу нужны более дешевые, длинные и предсказуемые кредитные ресурсы, а банкам — более качественные, прозрачные и управляемые заемщики с понятными проектами и рисками. О взаимных ожиданиях говорит и Алексей Августов, по мнению которого банки от промышленности ожидают наличия долгосрочного планирования, роста эффективности производства, выпуска конкурентной продукции. Бизнес же ожидает от банков быстрых решений и знания потребностей отрасли.

До восстановления далеко

И промышленники, и банкиры связывают перспективы развития производственного и финансового секторов сибирской экономики с дальнейшим уменьшением ключевой ставки и стоимости кредитов. «Все ждут снижения ключевой ставки и разумной кредитной политики, без этого промышленность в дальнейшем не сможет работать эффективно, и прогнозировать инвестиционное развитие сложно»,— говорит Елена Потапова. Она не исключает, что к концу года ситуация может усугубиться из-за дополнительных рисков. Поэтому, считает она, нужно надеяться прежде всего на себя, к проблеме относиться как к задаче, искать новые рынки, объединять ресурсы с партнерами, скрупулезно взвешивать все решения. «Единственное условие, при котором промышленное предприятие, обратившееся за кредитом, не будет работать в убыток, — снижение ключевой ставки»,— вторит Рафаэль Шагеев. Целевым ориентиром президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты считает ставку в 4,5%.

«Постепенно ключевая ставка снижается, и каждый ее шаг вниз делает доступнее кредитные ресурсы для бизнеса. Но не факт, что рынок придет к явному оживлению кредитования даже к концу года — на это можно будет рассчитывать только при уровне ключевой ставки меньше двузначного значения»,— рассуждает руководитель «Абсолют Банка» в Новосибирске Светлана Подрядова. Она считает, что на длительном горизонте будут востребованы условные альтернативы кредитам — в первую очередь факторинг, который особенно актуален тогда, когда компаниям сложно преодолеть рисковые лимиты и получить кредит.

Согласно прогнозу Павла Лосева, до конца 2026 года рост кредитного портфеля будет идти умеренно и неравномерно: в большей степени там, где есть доступ к государственным программам, господдержке или обеспечен государственный спрос, а также в экспортно ориентированных отраслях. Он видит, что ситуация в 2026 году улучшилась, кредитный рынок и настроение его участников оживают, но до восстановления еще далеко.

Игорь Степанов