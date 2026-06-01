В парламенте Ливана сообщили США о готовности «Хезболлы» к перемирию с Израилем

Председатель однопалатного парламента Ливана Набих Берри накануне сообщил администрации США через своего представителя, что «Хезболла» готова к перемирию с Израилем, и гарантировал его выполнение. Об этом рассказал Axios советник господина Берри Али Хамдан.

«Я позвонил послу США в Бейруте Майклу Иссе в воскресенье и заявил ему от лица председателя Берри о том, что в "Хезболле" будут готовы в полной мере взять на себя обязательства по обеспечению всеобъемлющего прекращения огня, и мы готовы его гарантировать»,— цитирует Axios Набиха Берри.

Али Хамдан, в свою очередь, добавил, что в прошедшие выходные США предлагали «частичное прекращение огня», при котором Израиль обязуется не атаковать Бейрут, а «Хезболла» — север Израиля.

При этом источник Axios уточнил, что, по мнению должностных лиц США, израильский премьер Биньямин Нетаньяху на полное завершение боевых действий в Ливане не согласится. Один из собеседников издания в Израиле говорил, что «Хезболла» готова к перемирию, не требуя вывода израильских сил.

Из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану Иран объявил о приостановке своего участия в переговорном процессе с США, сообщало сегодня агентство Tasnim. Тегеран также пригрозил очередной блокировкой Ормузского пролива и активизацией сил в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что приостановка контактов между странами не означает, что Штаты возобновят боевые действия против Ирана.