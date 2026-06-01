Названы потерпевшие по делу о махинациях с работами Эрнста Неизвестного

Основательница галереи «Веллум» и коллекционер Любовь Агафонова, директор аукционного дома «Первые имена» Роза Верховина, исполнительный директор Prometheus Art Foundation Вячеслав Ершов проходят потерпевшими по уголовному делу о махинациях с работами художника и скульптора Эрнста Неизвестного. Об этом «Ъ» сообщил источник, знакомый с материалами уголовного дела.

Как отмечает другой источник «Ъ» на арт-рынке, подделки работ Эрнста Неизвестного обнаружились на выставке, приуроченной к 100-летию со дня рождения скульптора, которая проходила в Новой Третьяковке с 16 декабря 2025 года по 12 мая 2026 года.

По данным «Ъ», 28 апреля по уголовному делу был задержан и отправлен под домашний арест заместитель начальника штаба Северного флота капитан 2-го ранга Максим Кошкарев. По версии следствия, в 2020-2026 годах господин Кошкарев организовал изготовление не менее 30 поддельных работ Эрнста Неизвестного, а также их продажу в России и за рубежом частным коллекционерам на общую сумму не менее 90 млн руб.

Расследованием занимается Главное военное следственное управление СКР. Максиму Кошкареву предъявлено обвинение в незаконном использовании объектов авторского права в виде приобретения, хранения и перевозки контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, а также мошенничестве в особо крупном размере (п. «б», «в» ч. 3 ст. 146 и ч. 4 ст. 159 УК). Он признал вину.

Материал был отредактирован в 21:27. Изначально в тексте упоминался генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, однако, по уточненной информации, он ни в каком качестве в деле не фигурирует.

Мария Барановская