обновлено 21:27

Названы потерпевшие по делу о махинациях с работами Эрнста Неизвестного

Основательница галереи «Веллум» и коллекционер Любовь Агафонова, директор аукционного дома «Первые имена» Роза Верховина, исполнительный директор Prometheus Art Foundation Вячеслав Ершов проходят потерпевшими по уголовному делу о махинациях с работами художника и скульптора Эрнста Неизвестного. Об этом «Ъ» сообщил источник, знакомый с материалами уголовного дела.

Как отмечает другой источник «Ъ» на арт-рынке, подделки работ Эрнста Неизвестного обнаружились на выставке, приуроченной к 100-летию со дня рождения скульптора, которая проходила в Новой Третьяковке с 16 декабря 2025 года по 12 мая 2026 года.

По данным «Ъ», 28 апреля по уголовному делу был задержан и отправлен под домашний арест заместитель начальника штаба Северного флота капитан 2-го ранга Максим Кошкарев. По версии следствия, в 2020-2026 годах господин Кошкарев организовал изготовление не менее 30 поддельных работ Эрнста Неизвестного, а также их продажу в России и за рубежом частным коллекционерам на общую сумму не менее 90 млн руб.

Расследованием занимается Главное военное следственное управление СКР. Максиму Кошкареву предъявлено обвинение в незаконном использовании объектов авторского права в виде приобретения, хранения и перевозки контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, а также мошенничестве в особо крупном размере (п. «б», «в» ч. 3 ст. 146 и ч. 4 ст. 159 УК). Он признал вину.

Подробнее о махинациях с работами скульптора — в материале «Ъ» «Капитан Неизвестность».

Материал был отредактирован в 21:27. Изначально в тексте упоминался генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, однако, по уточненной информации, он ни в каком качестве в деле не фигурирует.

Мария Барановская

Фотогалерея

Грани Эрнста Неизвестного

Скульптор Эрнст Неизвестный во время встречи с президентом Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым в Элисте. 1994 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Скульптор Эрнст Неизвестный во время интервью в Москве. 1994 г.од

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Композиция &quot;Иосиф Сталин знакомит Свердлова с Лениным&quot; скульптора Эрнста Неизвестного в Музее истории Екатеринбурга. 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Скульптор Эрнст Неизвестный на открытии своей работы &quot;Возрождение&quot;. Москва. 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Вечер памяти писателя и поэта Беллы Дижур в музее Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге. 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Эрнст Неизвестный родился 9 апреля 1925 года в Свердловске. Его отец — врач Иосиф Неизвестный, мать — писательница Белла Дижур

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Выставка «Эрнст Неизвестный. Возвращение в Россию» в выставочном зале музея имени Крамского. Воронеж. 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Во время Великой Отечественной войны Эрнст Неизвестный ушел добровольцем на фронт. В апреле 1945 года был тяжело ранен и по ошибке признан погибшим. Его родным пришла похоронка. Но через несколько месяцев он вернулся

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Мемориальный комплекс жертвам сталинских репрессий калмыцкого народа &quot;Исход и возвращение&quot; (скульптор Эрнст Неизвестный, архитектор Сергей Курнеев) на углу улицы Хрущева и улицы Эсамбаева в Элисте. 2009 г.од

Фото: Коммерсантъ / Ольга Алленова  /  купить фото

Главный приз телевизионной премии &quot;ТЭФИ&quot; — Прометей работы скульптора Эрнста Неизвестного. 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В 1962 году Неизвестного исключили из Союза художников. Его работы на выставке «К 30-летию МОСХа» руководитель СССР Никита Хрущев назвал «дегенеративным искусством». Позже Эрнст Неизвестный создал надгробный памятник Никите Хрущеву (на фото) по просьбе его родственников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Экспозиция в художественном музее Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге. 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Монумент &quot;Память шахтерам Кузбасса&quot; скульптора Эрнста Неизвестного в Кемерово. 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Монумент «Память шахтерам Кузбасса»

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов

Поэт Андрей Вознесенский (слева) и скульптор Эрнст Неизвестный (справа) на торжественной церемонии открытия монументальной скульптурной композиции &quot;Древо жизни&quot; Эрнста Неизвестного. Москва. 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Скульптурная композиция &quot;Древо жизни&quot; Эрнста Неизвестного

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В 1976 году Эрнст Неизвестный был вынужден уехать из СССР. Поселился в США, куда позже переехала его мать Белла Дижур

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Скульптор Эрнст Неизвестный (слева) и хореограф Владимир Васильев (справа) на церемонии вручения Российской независимой премии &quot;Триумф&quot; в области науки, культуры и искусства. Москва. 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Конверт от письма писательницы Беллы Дижур, матери скульптора в Музее Эрнста Неизвестного. 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Скульптурная композиция &quot;Маски скорби&quot; в Музее истории Екатеринбурга. 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

В 1990-е годы Эрнст Неизвестный вернулся в Россию с выставками и новыми проектами. Среди работ того периода — «Маска скорби» в Магадане, памятник шахтерам в Кемерово, «Древо жизни» в Москве и другие

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Музей Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге. 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Скульптор Эрнст Неизвестный в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина. 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Скульптор Эрнст Неизвестный ушел из жизни 9 августа 2016 года. Похоронен на острове Шелтер Айленд (Нью-Йорк)

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Общегородской культурный проект «Ночь музеев-2023 в Екатеринбурге». Художественный музей Эрнста Неизвестного

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

