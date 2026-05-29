Капитан Неизвестность
Замначальника штаба Северного флота организовал подделку работ известного скульптора
Как выяснили военные следователи СКР, аферисты на протяжении многих лет подделывали произведения скульптора Эрнста Неизвестного, продавая их коллекционерам. Вскрылся масштабный обман на выставке работ мастера, проходившей в Третьяковской галерее в Москве с конца прошлого года и приуроченной к его 100-летию. Организатором махинаций следствие считает заместителя начальника штаба Северного флота ВМФ России капитана 2-го ранга Максима Кошкарева, который уже признал вину и находится под домашним арестом. Сообщниками его пока считаются неустановленные лица.
Выставка «Эпоха Неизвестного. К 100-летию художника», посвященная творчеству скульптора и живописца Эрнста Неизвестного, в Третьяковской галерее на Крымском валу
29 мая представитель СКР Светлана Петренко сообщила о первом обвиняемом по резонансному уголовному делу о махинациях с работами Эрнста Неизвестного. По данным “Ъ”, им является заместитель начальника штаба Северного флота капитан 2-го ранга Максим Кошкарев. Фигуранта, отмечают источники “Ъ”, следователи Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР задержали 28 апреля, и в тот же день решением 235-го гарнизонного военного суда Москвы офицер, признавший свою вину, был отправлен на два месяца под домашний арест.
Определенную роль при этом, очевидно, сыграла биография обвиняемого: он служил на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий», является заслуженным военным специалистом, а также автором целого ряда научных статей и книг по проблемам Севера и Северного морского пути.
ГВСУ СКР обвиняет господина Кошкарева в незаконном использовании объектов авторского права в виде приобретения, хранения и перевозке контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, а также мошенничестве в особо крупном размере (п. «б», «в» ч. 3 ст. 146 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, в 2020–2026 годах капитан Кошкарев в составе преступной группы из неустановленных лиц (как сказано в деле) «организовал изготовление не менее 30 предметов искусства без согласия правообладателей авторских прав от имени художника и скульптора Эрнста Неизвестного». Отлитые по формам подделки работ мастера продавались в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской и Московской областях, «а также за пределами Российской Федерации». Участники преступной группы сбывали «фальсифицированные картины и скульптуры» частным коллекционерам, которые, согласно первичным подсчетам следствия, заплатили за них как минимум 90 млн руб.
О том, что они являются владельцами подделок, потерпевшие узнали лишь после того, как предоставили произведения в Государственную Третьяковскую галерея в декабре прошлого года для экспозиции «Эпоха Неизвестного. К 100-летию художника».
Как рассказал источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, нью-йоркские произведения Эрнста Неизвестного последние десять лет находятся под угрозой из-за споров вокруг его завещания. Художник умер в 2016 году, напоминает собеседник газеты, и его вдова Анна Грэм утверждает, что является единственной наследницей на основании копии завещания, оригинал которого сгорел во время пожара в их квартире в США в 1998 году. При этом дочь скульптора Ольга Неизвестная, проживающая в Москве, также претендует на часть его наследства. «У Анны Грэм после смерти Эрнста остались большие долги за ипотеку, и она не может продавать его произведения не в интересах наследия, иначе такие сделки будут недействительны»,— заметил он. Источник, будучи знакомым с наследниками скульптора, не исключил, что при участии Анны Грэм могли отливаться новые скульптуры по авторским формам и его вдова могла подтверждать их подлинность, так как «не разбирается в его искусстве».
«О том, что появились подделки Эрнста Неизвестного, я говорила еще два года назад во время (международной ярмарки современного искусства.— “Ъ”) Cosmoscow,— рассказала “Ъ” основательница галереи "Веллум", искусствовед и коллекционер Любовь Агафонова.— Еще два года назад я подходила к одному из стендов и говорила, что нельзя выставлять работы, которые являются копиями тех, что давно находятся в частных и музейных собраниях». После этого госпоже Агафоновой писал предполагаемый мошенник Максим Кошкарев (их переписка имеется в распоряжении “Ъ”) о том, что она тем самым «встала в конфронтацию с дилерами» и будет вынуждена «пожинать результат».
Кроме того, она рассказала, что ранее писала заявление на Максима Кошкарева в правоохранительные органы, поскольку «заплатила деньги за картины, которых так и не получила».
По словам госпожи Агафоновой, она является одним из инициаторов выставки «Эпоха Неизвестного. К 100-летию художника» в Третьяковской галерее, где были представлены некоторые подделки. Экспозиция открылась 16 декабря 2025 года и продлилась до 12 мая 2026 года, на сайте музея отмечается, что она стала «логичным завершением празднования 80-летия Победы, подчеркивая вклад Неизвестного — фронтовика, офицера и кавалера боевых наград — не только в искусство, но и в историю страны». Представители самой галерее в беседе с “Ъ” сообщили, что они «проинформированы о том, что ведется расследование», но от дальнейших комментариев отказались.
Куратор этой выставки — научный сотрудник кафедры истории отечественного искусства исторического факультета МГУ Елена Грибоносова-Гребнева, она не является сотрудником Третьяковской галереи. «Был прекрасный отдел новых течений в Третьяковской галерее, который и должен был сделать эту выставку, и вдруг коммерческий галерист становится ее куратором. А на самой выставке появляются люди, которые торгуют искусством, это беспрецедентно, как и то, чтобы продавцы искусства создавали 30% экспозиции»,— отметила Любовь Агафонова.
Сама госпожа Грибоносова-Гребнева в беседе с “Ъ” сообщила, что ее привлекли к выставке в качестве внешнего куратора для составления этикетажа и экспликации: «Поэтому я свою задачу видела в том, чтобы собрать работы из разных музеев российских и из частных коллекций, чтобы они были представлены в Третьяковской галерее, выстроить разделы выставки по хронологии, тематике и так далее. Никакими экспертными функциями меня не наделяли». Перед выставкой не проводилась экспертиза на подлинность произведений Эрнста Неизвестного, добавила она. Также искусствовед сообщила, что с Максимом Кошкаревым не знакома, а о расследовании узнала из СМИ.
«Выставка, на мой взгляд, была удачная и очень хорошая»,— сказала она.
По данным СКР, для погашения ущерба у единственного фигуранта уголовного дела Кошкарева арестовано имущество на более чем 128 млн руб.