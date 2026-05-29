Капитан Неизвестность

Как выяснили военные следователи СКР, аферисты на протяжении многих лет подделывали произведения скульптора Эрнста Неизвестного, продавая их коллекционерам. Вскрылся масштабный обман на выставке работ мастера, проходившей в Третьяковской галерее в Москве с конца прошлого года и приуроченной к его 100-летию. Организатором махинаций следствие считает заместителя начальника штаба Северного флота ВМФ России капитана 2-го ранга Максима Кошкарева, который уже признал вину и находится под домашним арестом. Сообщниками его пока считаются неустановленные лица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Эпоха Неизвестного. К 100-летию художника», посвященная творчеству скульптора и живописца Эрнста Неизвестного, в Третьяковской галерее на Крымском валу

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Выставка «Эпоха Неизвестного. К 100-летию художника», посвященная творчеству скульптора и живописца Эрнста Неизвестного, в Третьяковской галерее на Крымском валу

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

29 мая представитель СКР Светлана Петренко сообщила о первом обвиняемом по резонансному уголовному делу о махинациях с работами Эрнста Неизвестного. По данным “Ъ”, им является заместитель начальника штаба Северного флота капитан 2-го ранга Максим Кошкарев. Фигуранта, отмечают источники “Ъ”, следователи Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР задержали 28 апреля, и в тот же день решением 235-го гарнизонного военного суда Москвы офицер, признавший свою вину, был отправлен на два месяца под домашний арест.

Определенную роль при этом, очевидно, сыграла биография обвиняемого: он служил на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий», является заслуженным военным специалистом, а также автором целого ряда научных статей и книг по проблемам Севера и Северного морского пути.

ГВСУ СКР обвиняет господина Кошкарева в незаконном использовании объектов авторского права в виде приобретения, хранения и перевозке контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, а также мошенничестве в особо крупном размере (п. «б», «в» ч. 3 ст. 146 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2020–2026 годах капитан Кошкарев в составе преступной группы из неустановленных лиц (как сказано в деле) «организовал изготовление не менее 30 предметов искусства без согласия правообладателей авторских прав от имени художника и скульптора Эрнста Неизвестного». Отлитые по формам подделки работ мастера продавались в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской и Московской областях, «а также за пределами Российской Федерации». Участники преступной группы сбывали «фальсифицированные картины и скульптуры» частным коллекционерам, которые, согласно первичным подсчетам следствия, заплатили за них как минимум 90 млн руб.

О том, что они являются владельцами подделок, потерпевшие узнали лишь после того, как предоставили произведения в Государственную Третьяковскую галерея в декабре прошлого года для экспозиции «Эпоха Неизвестного. К 100-летию художника».

Как рассказал источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, нью-йоркские произведения Эрнста Неизвестного последние десять лет находятся под угрозой из-за споров вокруг его завещания. Художник умер в 2016 году, напоминает собеседник газеты, и его вдова Анна Грэм утверждает, что является единственной наследницей на основании копии завещания, оригинал которого сгорел во время пожара в их квартире в США в 1998 году. При этом дочь скульптора Ольга Неизвестная, проживающая в Москве, также претендует на часть его наследства. «У Анны Грэм после смерти Эрнста остались большие долги за ипотеку, и она не может продавать его произведения не в интересах наследия, иначе такие сделки будут недействительны»,— заметил он. Источник, будучи знакомым с наследниками скульптора, не исключил, что при участии Анны Грэм могли отливаться новые скульптуры по авторским формам и его вдова могла подтверждать их подлинность, так как «не разбирается в его искусстве».

«О том, что появились подделки Эрнста Неизвестного, я говорила еще два года назад во время (международной ярмарки современного искусства.— “Ъ”) Cosmoscow,— рассказала “Ъ” основательница галереи "Веллум", искусствовед и коллекционер Любовь Агафонова.— Еще два года назад я подходила к одному из стендов и говорила, что нельзя выставлять работы, которые являются копиями тех, что давно находятся в частных и музейных собраниях». После этого госпоже Агафоновой писал предполагаемый мошенник Максим Кошкарев (их переписка имеется в распоряжении “Ъ”) о том, что она тем самым «встала в конфронтацию с дилерами» и будет вынуждена «пожинать результат».

Кроме того, она рассказала, что ранее писала заявление на Максима Кошкарева в правоохранительные органы, поскольку «заплатила деньги за картины, которых так и не получила».

По словам госпожи Агафоновой, она является одним из инициаторов выставки «Эпоха Неизвестного. К 100-летию художника» в Третьяковской галерее, где были представлены некоторые подделки. Экспозиция открылась 16 декабря 2025 года и продлилась до 12 мая 2026 года, на сайте музея отмечается, что она стала «логичным завершением празднования 80-летия Победы, подчеркивая вклад Неизвестного — фронтовика, офицера и кавалера боевых наград — не только в искусство, но и в историю страны». Представители самой галерее в беседе с “Ъ” сообщили, что они «проинформированы о том, что ведется расследование», но от дальнейших комментариев отказались.

Куратор этой выставки — научный сотрудник кафедры истории отечественного искусства исторического факультета МГУ Елена Грибоносова-Гребнева, она не является сотрудником Третьяковской галереи. «Был прекрасный отдел новых течений в Третьяковской галерее, который и должен был сделать эту выставку, и вдруг коммерческий галерист становится ее куратором. А на самой выставке появляются люди, которые торгуют искусством, это беспрецедентно, как и то, чтобы продавцы искусства создавали 30% экспозиции»,— отметила Любовь Агафонова.

Сама госпожа Грибоносова-Гребнева в беседе с “Ъ” сообщила, что ее привлекли к выставке в качестве внешнего куратора для составления этикетажа и экспликации: «Поэтому я свою задачу видела в том, чтобы собрать работы из разных музеев российских и из частных коллекций, чтобы они были представлены в Третьяковской галерее, выстроить разделы выставки по хронологии, тематике и так далее. Никакими экспертными функциями меня не наделяли». Перед выставкой не проводилась экспертиза на подлинность произведений Эрнста Неизвестного, добавила она. Также искусствовед сообщила, что с Максимом Кошкаревым не знакома, а о расследовании узнала из СМИ.

«Выставка, на мой взгляд, была удачная и очень хорошая»,— сказала она.

По данным СКР, для погашения ущерба у единственного фигуранта уголовного дела Кошкарева арестовано имущество на более чем 128 млн руб.

Сергей Сергеев, Мария Барановская