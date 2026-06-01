Клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс» покинули 22 игрока

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» не стал продлевать контракты с 22 игроками. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Шанхай» покинули вратари Андрей Кареев, Дмитрий Шикин, Андрей Тихомиров; защитники Джейк Бишофф, Александр Брынцев, Адам Кленденинг, Бен Харпур, Уайатт Калинюк, Владислав Леонтьев, Уилл Райлли, Дойл Сомерби, Владислав Валенцов; нападающие Александр Бурмистров, Трой Джозефс, Илья Каблуков, Кевин Лабанк, Ник Меркли, Гейдж Куинни, Кирилл Рассказов, Борна Рендулич, Нейт Сукезе, Остин Вагнер.

В апреле стало известно, что президентом клуба стал олимпийский чемпион, двукратный победитель мировых первенств Илья Ковальчук. Пост генерального менеджера занял Евгений Артюхин.

До августа 2025 года «Шанхай Дрэгонс» назывался «Куньлунь Ред Стар». Прошлый сезон китайская команда провела на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. В следующем сезоне клуб будет базироваться там же. По итогам регулярного чемпионата «Шанхай» занял девятое место в Западной конференции КХЛ и не смог выйти в play-off.

