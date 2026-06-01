Над полями сгустились тучи

Аналитики «Совэкона» снизили прогноз по объему экспорта пшеницы в сезоне-2025/26 на 0,6 млн тонн, до 46,8 млн тонн. Это связано с падением спроса со стороны Египта — ключевого покупателя российского зерна, запретом на импорт продукции в Марокко до 31 июля и риском введения подобных ограничений Турцией.

Аналитический центр «Совэкон» скорректировал свой прогноз экспорта пшеницы в сезоне-2025/26 (длится с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года), сократив его на 0,6 млн тонн, до 46,8 млн тонн. До этого эксперты дважды — в марте и апреле — пересматривали свой прогноз, наоборот, в сторону увеличения. Текущая коррекция связана с изменившейся конъюнктурой рынка. В мае экспорт российской пшеницы оказался хуже ожиданий, констатирует директор «Совэкона» Андрей Сизов. Он поясняет, что в краткосрочной перспективе условия зарубежных поставок стали менее благоприятными.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что в июне экспорт пшеницы за рубеж может составить 2,5 млн тонн, сократившись год к году на 7,4%, в то время как с марта по май значение стабильно превышало прошлогодние объемы поставок.

Совокупный прогноз экспорта пшеницы по итогам всего года ИКАР сохраняет на уровне 47 млн тонн. Оценка аналитического центра «Русагротранса» — 46,5 млн тонн.

Резкий рост экспорта российской пшеницы в начале 2026 года демонстрировался в том числе под влиянием спроса крупнейших импортеров: в марте они увеличивали закупки из-за опасений, связанных с начавшимся на Ближнем Востоке военным противостоянием (см. “Ъ” от 18 марта). Но сейчас объем закупок Египта, крупнейшего импортера российской пшеницы, сократился, констатируют в «Совэконе». Аналитики ждут, что спрос будет слабым до конца лета. Это накладывается на укрепление рубля, которое само по себе делает экспорт менее маржинальным направлением.

Центр ценовых индексов в своем обзоре обращает внимание на рост в Египте внутреннего предложения. Урожай пшеницы в стране в сезоне-2026/27 составит 9,8 млн тонн, прибавив год к году 6,5%. Это связано в том числе с действующей в стране программой по вовлечению в сельскохозяйственный оборот пустынь. В аналитическом центре «Русагротранса» замечают, что высокие урожаи в новом сезоне ожидаются и в других крупных странах-импортерах — Турции и Марокко.

Согласно прогнозу Минсельхоза США, в Турции в сезоне-2026/27 урожай пшеницы составит 19,8 млн тонн, прибавив 20% к предыдущему сезону и превзойдя установленный три года назад рекорд. В Марокко урожай зерновых удвоится, достигнув, вероятно, 9 млн тонн. По этой причине страна уже заявила о временной приостановке импорта пшеницы с 1 июня по 31 июля.

Андрей Сизов поясняет, что ограничения на поставки продукции из-за рубежа — стандартная мера защиты местных фермеров.

Он не исключает, что подобные ограничения со своей стороны также может ввести Турция.

Дмитрий Рылько говорит, что на конец сезона в России традиционно приходится начало периода уборки урожая в странах Ближнего Востока и Северной Африки — ключевых рынков для экспортеров. Введение в этот период ограничений на поставки эксперт называет стандартным сезонным фактором.

Несмотря на осложнившуюся конъюнктуру конца сезона, аналитики формируют позитивные ожидания от следующего сельскохозяйственного года. В «Совэконе» ждут, что экспорт пшеницы в сезоне-2026/27 составит 46,3 млн тонн. Это на 1,1% ниже значения текущего года, но в то же время на 1,1 млн тонн выше первоначальных ожиданий аналитиков. В ИКАР ждут роста экспорта пшеницы в следующем сезоне до 47,5 млн тонн.

Александра Мерцалова