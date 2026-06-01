Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Над полями сгустились тучи

Прогноз по экспорту из России пшеницы снижен на 600 тыс. тонн

Аналитики «Совэкона» снизили прогноз по объему экспорта пшеницы в сезоне-2025/26 на 0,6 млн тонн, до 46,8 млн тонн. Это связано с падением спроса со стороны Египта — ключевого покупателя российского зерна, запретом на импорт продукции в Марокко до 31 июля и риском введения подобных ограничений Турцией.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Аналитический центр «Совэкон» скорректировал свой прогноз экспорта пшеницы в сезоне-2025/26 (длится с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года), сократив его на 0,6 млн тонн, до 46,8 млн тонн. До этого эксперты дважды — в марте и апреле — пересматривали свой прогноз, наоборот, в сторону увеличения. Текущая коррекция связана с изменившейся конъюнктурой рынка. В мае экспорт российской пшеницы оказался хуже ожиданий, констатирует директор «Совэкона» Андрей Сизов. Он поясняет, что в краткосрочной перспективе условия зарубежных поставок стали менее благоприятными.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что в июне экспорт пшеницы за рубеж может составить 2,5 млн тонн, сократившись год к году на 7,4%, в то время как с марта по май значение стабильно превышало прошлогодние объемы поставок.

Совокупный прогноз экспорта пшеницы по итогам всего года ИКАР сохраняет на уровне 47 млн тонн. Оценка аналитического центра «Русагротранса» — 46,5 млн тонн.

Резкий рост экспорта российской пшеницы в начале 2026 года демонстрировался в том числе под влиянием спроса крупнейших импортеров: в марте они увеличивали закупки из-за опасений, связанных с начавшимся на Ближнем Востоке военным противостоянием (см. “Ъ” от 18 марта). Но сейчас объем закупок Египта, крупнейшего импортера российской пшеницы, сократился, констатируют в «Совэконе». Аналитики ждут, что спрос будет слабым до конца лета. Это накладывается на укрепление рубля, которое само по себе делает экспорт менее маржинальным направлением.

На зерновом форуме обсудили способы сохранения конкурентоспособности АПК

Центр ценовых индексов в своем обзоре обращает внимание на рост в Египте внутреннего предложения. Урожай пшеницы в стране в сезоне-2026/27 составит 9,8 млн тонн, прибавив год к году 6,5%. Это связано в том числе с действующей в стране программой по вовлечению в сельскохозяйственный оборот пустынь. В аналитическом центре «Русагротранса» замечают, что высокие урожаи в новом сезоне ожидаются и в других крупных странах-импортерах — Турции и Марокко.

Согласно прогнозу Минсельхоза США, в Турции в сезоне-2026/27 урожай пшеницы составит 19,8 млн тонн, прибавив 20% к предыдущему сезону и превзойдя установленный три года назад рекорд. В Марокко урожай зерновых удвоится, достигнув, вероятно, 9 млн тонн. По этой причине страна уже заявила о временной приостановке импорта пшеницы с 1 июня по 31 июля.

Андрей Сизов поясняет, что ограничения на поставки продукции из-за рубежа — стандартная мера защиты местных фермеров.

Он не исключает, что подобные ограничения со своей стороны также может ввести Турция.

Дмитрий Рылько говорит, что на конец сезона в России традиционно приходится начало периода уборки урожая в странах Ближнего Востока и Северной Африки — ключевых рынков для экспортеров. Введение в этот период ограничений на поставки эксперт называет стандартным сезонным фактором.

Несмотря на осложнившуюся конъюнктуру конца сезона, аналитики формируют позитивные ожидания от следующего сельскохозяйственного года. В «Совэконе» ждут, что экспорт пшеницы в сезоне-2026/27 составит 46,3 млн тонн. Это на 1,1% ниже значения текущего года, но в то же время на 1,1 млн тонн выше первоначальных ожиданий аналитиков. В ИКАР ждут роста экспорта пшеницы в следующем сезоне до 47,5 млн тонн.

Александра Мерцалова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд