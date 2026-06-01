Страховщиков подставила погода

В первом квартале 2026 года страховые компании показали снижение чистой прибыли на треть, до 109,3 млрд руб. Рентабельность капитала оказалась минимальной за четыре года. Участники рынка и эксперты указывают на рост убыточности в сегментах ОСАГО и каско, в том числе связанный с погодными условиями, крупными выплатами по корпоративным договорам, в том числе по страхованию от террористических актов и диверсий. При этом доход от инвестиционной деятельности показал снижение по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2026 года чистая прибыль страховых компаний снизилась почти на треть относительно прошлого года, до 109,3 млрд руб. Такие данные представлены в обзоре ЦБ, опубликованном 1 июня. В результате рентабельность капитала составила 23,8%, в предыдущие три года в среднем она была выше (27–33%). Снижение прибыли в 1,5–3 раза показал ряд крупных компаний («Росгосстрах», «Согласие», группа «Ренессанс страхование», «Энергогарант»), раскрывших отчетность по РСБУ. Вместе с тем «Ингосстрах» увеличил прибыль почти в три раза, до 2 млрд руб.

По данным регулятора, снижение финансового результата участников рынка связано с ухудшением показателей страхового сегмента. Причем в основном они сократились за счет сегмента страхования иного, чем страхование жизни, в связи с ростом убыточности отдельных компаний, указывает ЦБ. В частности, «Росгосстрах» получил убыток от страховой деятельности в размере 1,2 млрд руб., «Ингосстрах» — 326 млн руб., «Энергогарант» — 108 млн руб. Даже СК «Согласие», показав прибыль в 1,8 млрд руб., сократила ее в два раза по сравнению с прошлым годом.

По словам экспертов и страховщиков, снижение доходов от страховой деятельности связано с внешними причинами.

В «Росгосстрахе» негативную динамику начала года связывают со спецификой страхового цикла, так как «в прошлогоднем первом квартале был низкий уровень убыточности» и на этот период «пришлось почти 40% всей годовой прибыли компании».

Однако в первом квартале 2026 года реализовалось несколько негативных факторов — «сезонность (аномальные снегопады привели к резкому росту выплат в ИФЛ и каско), крупные выплаты (произошла концентрация выплат по ряду значимых корпоративных договоров), а также давление на маржинальность линии бизнеса ОСАГО». В «Согласии» также указывают на погодные факторы, «повлиявшие на рост убыточности в автокаско и ОСАГО по всему рынку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Кроме того, убыточность росла из-за высокой частоты ущерба в связи с прилетами БПЛА, говорит совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков. По оценке финансового эксперта Андрея Бархоты, убыточность страхования по рискам террористических атак в первом квартале 2026 года относительно первого квартала прошлого года выросла в 2,5–3,5 раза (см. “Ъ” от 20 мая).

Кроме того, участники рынка говорят о его сжатии. Падение потребительского спроса и деловой активности снижает спрос на страхование, отмечают в «Ренессанс страховании». Сокращается и кредитное страхование. «Объекты залога, объекты строительства, которые строились на кредитные деньги, страховались всегда. Этот сегмент банковского финансирования сейчас испытывает просадку, что сказывается на рынке»,— поясняет господин Худяков.

Ухудшение результата в страховом сегменте было частично компенсировано доходом от инвестиционной деятельности.

Крупные компании («Росгосстрах», «Согласие», «Энергогарант») хотя и снизили этот показатель на 24–43%, но остались прибыльными. В «Согласии» отмечают, что снижение результатов стало следствием падения ставок, что является внешним рыночным трендом. В начале 2026 года ключевая ставка составляла 15–16%, тогда как год назад — 21%. Пропорционально снизились ставки и по долговым инструментам — облигациям и депозитам.

По итогам года эксперты не ожидают изменения ситуации. По оценке господина Бархоты, снижение может составить 5–10% из-за замедления роста сбора премий и увеличения убыточности. «2026 год станет для страховщиков периодом адаптации к новой продуктовой структуре и ужесточения риск-менеджмента — пересмотр тарифов, отказ от убыточных договоров, сегментация портфелей»,— считает старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Айназ Хайруллина.

Юлия Пославская