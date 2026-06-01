Выходные в Ставропольском крае в июне продлятся три дня подряд

Жителей Ставрополья в середине месяца ждет короткая рабочая неделя и три дня отдыха подряд. Такой график предусмотрен производственным календарем в связи с празднованием Дня России.

Праздничный день 12 июня в 2026 году выпадает на пятницу. Благодаря этому работающие по пятидневному графику смогут отдыхать с 12 по 14 июня включительно.

Перед длинными выходными жителей региона ожидает четырехдневная рабочая неделя. Рабочими будут 8, 9, 10 и 11 июня. При этом 11 июня станет сокращенным рабочим днем, поскольку предшествует государственному празднику.

Таким образом, выходные в Ставропольском крае в июне составят три дня подряд. Многие жители региона уже планируют поездки, отдых на природе и участие в праздничных мероприятиях, которые традиционно проходят в муниципалитетах края в День России.

День России отмечается ежегодно 12 июня. Праздник связан с принятием в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. По всей стране в этот день проходят концерты, фестивали, патриотические акции и другие торжественные мероприятия.

Стоит отметить, что это будут единственные длинные выходные в Ставропольском крае в июне. Следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только осенью, в период празднования Дня народного единства.

Валерий Климов