Reuters узнал о планах ОПЕК+ повысить целевой показатель добычи нефти в июле

Семь стран-участниц ОПЕК+ могут поднять целевой показатель добычи нефти в июле на 188 тыс. баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Повышение совпадает с предельным уровнем нефтедобычи, установленным на июнь.

Обсуждение этого вопроса состоится 7 июля на заседании представителей стран, окончательное решение еще не принято. Агентство отмечает, что с апреля по июнь семь ключевых членов ОПЕК+, включая Россию, увеличили квоты на нефтедобычу почти на 600 тыс. баррелей в сутки. Однако из-за резкого сокращения экспорта странами Персидского залива добыча нефти снизилась с 42,77 млн баррелей в сутки в феврале до 33,19 млн баррелей в сутки в апреле.

В апреле 2026 года добыча нефти странами ОПЕК составила 20,55 млн баррелей в сутки. Показатель стал минимальным за 36 лет. В начале мая из альянса вышли ОАЭ — страна занимала в организации третье место по объему добычи нефти.