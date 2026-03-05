Второй китайский шок

Европейская промышленность входит в новую фазу конкуренции с китайской, считают аналитики вашингтонского Института международных финансов (IIF). Если в начале 2000-х годов китайский экспорт вытеснял европейских производителей главным образом в сегменте дешевых потребительских товаров, то теперь давление смещается в высокотехнологичные отрасли. Слабый внутренний спрос в КНР и одновременный рост производственных мощностей подталкивают китайские компании к расширению экспорта в Европу, тогда как спрос на европейское промышленное оборудование в самом Китае снижается.

Экономические отношения между Китаем и Евросоюзом вступили в новую фазу, следует из свежего доклада IIF. Авторы работы называют ее «вторым китайским шоком». Первый фиксировался в 2000-х годах и был связан с наплывом дешевых потребительских товаров на европейский рынок, нынешний же этап отличается усилением конкуренции двух экономик в высокотехнологичных секторах.

Давление со стороны КНР усиливается в том числе из-за слабого внутреннего спроса в стране. Рынок Китая не способен поглотить растущий выпуск продукции — избыточные объемы направляются в другие страны. Европа с ее крупным и в целом открытым рынком — одно из основных направлений такого экспорта. Из-за политики импортозамещения Пекина (заложена как важный ориентир и на эту пятилетку), а также из-за проблем с внутренним потреблением интерес к европейскому оборудованию продолжает снижаться.

Дисбаланс отражается и в торговой статистике. Экспорт Китая в ЕС продолжает расти и уже достиг рекордных значений, а импорт из Европы остается ниже показателей начала десятилетия.

При этом поставки из других стран (прежде всего развивающихся) в Китай растут, что указывает на структурный сдвиг: КНР все меньше зависит от ЕС, поскольку может производить сопоставимую по качеству продукцию.

Теперь и структура китайского экспорта все больше напоминает европейскую, обращают внимание аналитики. Экспортный потенциал КНР, как и, например, Германии, формируют автомобили, машинное оборудование, солнечные панели и другая «климатическая» продукция. Уязвимость европейской промышленности при этом усиливают внутренние проблемы. Высокие производственные издержки и волатильность цен на энергию осложняют привлечение в экономику иностранного капитала и замедляют модернизацию предприятий.

Отдельное внимание в докладе уделяется китайским инвестициям в экономику ЕС. Хотя их доля в совокупном объеме европейских прямых иностранных инвестиций составляет около 1%, в отдельных государствах союза, например в Венгрии, это значение намного выше. В том числе поэтому сложным выглядит принятие любых мер защиты европейского рынка — фактически за них выступают только те государства, которые напрямую сталкиваются с конкуренцией производителей из КНР. Государства же, в которых китайские компании уже встроены в производственные цепочки или выступают значимыми инвесторами, склонны занимать более осторожную позицию.

Даже при разворачивании тарифных и нетарифных ограничений ЕС в отношении Китая коренным образом ситуация не изменится. По оценке авторов доклада, такие популярные в условиях торговых войн меры способны лишь временно ослабить давление в отдельных секторах, но не устранить фундаментальные причины усиления конкуренции. Повысить конкурентоспособность европейских компаний может системный подход, включающий улучшение инвестиционного климата, расширение мер поддержки инноваций и углубление единого рынка союза. Отказ же от концепции открытого рынка будет стоить Евросоюзу потери важного преимущества — предсказуемости тарифной политики, которая пока помогает Европе пользоваться выгодами свободной торговли.

Кристина Боровикова