Более 17 тысяч выпускников Ростовской области приступили к сдаче ЕГЭ
В Ростовской области стартовал основной период проведения Единого государственного экзамена. 1 июня выпускники сдавали первые экзамены по выбору — историю, литературу и химию.
В этом году кампания ЕГЭ началась позже привычных сроков в соответствии с решениями Рособрнадзора. Всего на участие в государственной итоговой аттестации зарегистрировались более 17 тысяч человек.
Самым популярным предметом по выбору среди донских выпускников остается обществознание. На втором месте по востребованности расположились информатика и физика — каждый из предметов выбрали около 21% участников экзаменационной кампании. Биологию планируют сдавать 19% выпускников, историю и химию — по 14%. Английский язык выбрали 10,3% участников ЕГЭ.
Результаты первых экзаменов станут известны 17 июня. После этого выпускники продолжат сдачу обязательных и профильных предметов в рамках основного периода Единого государственного экзамена.
ЕГЭ остается основной формой государственной итоговой аттестации для выпускников школ и одновременно служит вступительным испытанием при поступлении в российские вузы.