Дмитрий Квартальнов возглавил «Локомотив»

Дмитрий Квартальнов стал главным тренером ярославского хоккейного клуба «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Срок соглашения не раскрывается. На этом посту Дмитрий Квартальнов сменил канадца Боба Хартли, который со следующего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет консультантом «Локомотива». В завершившемся чемпионате ярославская команда во второй раз подряд завоевала Кубок Гагарина, победив в финальной серии казанский «Ак Барс» со счетом 4:2.

С 2017 по 2019 год Дмитрий Квартальнов был главным тренером «Локомотива». Под его руководством клуб дважды дошел до четвертьфинала play-off, где оба раза уступил петербургскому СКА.

Также на протяжении карьеры специалист возглавлял череповецкую «Северсталь», новосибирскую «Сибирь», московский ЦСКА, «Ак Барс» и минское «Динамо». Он первым в истории КХЛ провел 1000 матчей в качестве главного тренера.

Таисия Орлова