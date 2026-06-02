Добыча оказалась в цене

Активный спрос азиатских импортеров стимулирует рост цен на энергетический уголь из России: за неделю в мае котировки подскочили на 8–9%, и топливо высокой калорийности подорожало до максимума с конца 2024 года. Участники рынка, впрочем, отмечают, что крепкий рубль и рост расходов нивелируют увеличение мировых цен.

Цены на российский энергетический уголь калорийностью 6000 ккал на кг в порту Восточный на третьей неделе мая выросли на 8,9%, до $106,2 за тонну (FOB), подсчитали в NEFT Research. По данным аналитиков, котировки обновили рекорд с конца 2024 года. Причина — закупки угля Южной Кореей, которая наращивает резервы перед завершением плановых ремонтов на ТЭС. По данным NEFT Research, на тендере корейской компании Posco российский уголь с поставкой в августе реализован по $127–128 за тонну на условиях CIF (с учетом фрахта и страховки), нероссийское сырье предлагалось по $137–138 за тонну. По данным BigMint, Россия увеличила экспорт угля в Южную Корею в апреле на 128,5% год к году, до 2,26 млн тонн, заняв около 25% всех поставок (см. “Ъ” от 22 мая).

Уголь средней калорийности (5500 ккал на кг) в порту Восточный подорожал за третью неделю мая на 7,6%, до $96,2 за тонну (FOB), что стало рекордом как минимум с мая 2025 года. В NEFT Research объясняют рост котировок восстановлением спроса и высокими ценовыми ожиданиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). По данным аналитиков, «покупатели фиксируют объемы, соглашаясь на премию»: партия 75 тыс. тонн ушла в Китай по $110 за тонну (CFR; с учетом фрахта).

В Азии выделилось несколько ключевых факторов поддержки цен, говорит партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов.

Во-первых, это обсуждение планов Индонезии по национализации экспорта угля: страна намерена создать госструктуру Danantara Sumber Daya Indonesia, которая с 1 июня должна получать документацию и данные о контрагентах, а с 1 января 2027 года — стать единым экспортером. Во-вторых, после аварии на шахте в провинции Шаньси угледобывающие регионы КНР усилили проверки безопасности, что привело к приостановке работы предприятий. По словам господина Котова, только в июне добыча в Китае может сократиться на 10–15 млн тонн, а за год — на 1–2% год к году, до 4,83 млрд тонн. В основном, уточняет аналитик, сократится добыча коксующегося угля, но и производство энергетического пострадает.

Олег Емельченков из «Эксперт РА» отмечает, что дополнительную поддержку оказывает переориентация стран АТР на угольную генерацию из-за нестабильности поставок СПГ из-за кризиса на Ближнем Востоке. Рост электропотребления в Китае и Индии, ставка властей на энергетическую безопасность и строительство новых угольных блоков делают выбор в пользу угля вопросом не экологии, а надежности и цены, констатирует эксперт. Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев обращает внимание, что цены на российский уголь постепенно сближаются с австралийскими котировками аналогичной калорийности. Но, по его словам, потенциал дальнейшего роста ограничен: при превышении импортных цен над внутренними в КНР экономическая целесообразность закупок снизится: «Вероятно сохранение текущего ценового диапазона до конца лета».

Рост мировых цен на уголь вовсе не означает улучшения положения в угольной отрасли, прежде всего из-за чрезмерно крепкого рубля, подчеркивает собеседник “Ъ” на угольном рынке, указывая, что курс доллара по ЦБ РФ с марта упал почти на 14 руб.

Источник “Ъ” добавляет, что затраты на производство и поставку номинированы в рублях. Дополнительное давление оказывает рост себестоимости — так, дизельное топливо на внутрироссийском рынке подорожало на 19%, серьезно выросли и логистические затраты, продолжает собеседник “Ъ”. По его словам, ставки фрахта на направлении Усть-Луга—Китай с марта увеличились на 11%, до $54,5 за тонну, а по маршруту порт Восточный—Северный Китай — на 39%, до $12,5 за тонну. Ставки операторов вагонов подскочили с 610 руб. за тонну в марте до 1,2 тыс. руб. за тонну в мае. В результате, по словам источника “Ъ”, значительная часть поставок остается низкорентабельной или убыточной. По данным Argus, которые приводит собеседник “Ъ”, экспортные нетбэки на рентабельном восточном направлении с марта упали на 20%, до 1,6 тыс. руб., что с учетом роста себестоимости приводит экспортеров к отрицательным финансовым результатам.

Полина Трифонова