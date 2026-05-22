Сеул выбирает дисконт

Существенный дисконт к альтернативам позволил российским угольщикам нарастить экспорт в Южную Корею в апреле более чем вдвое. Поддерживающим фактором стало и короткое логистическое плечо. Южная Корея стремится пополнить запасы перед летним сезоном, закупки также стимулирует кризис на Ближнем Востоке.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Россия увеличила экспорт угля в Южную Корею в апреле на 128,5% год к году, до 2,26 млн тонн, говорится в обзоре аналитиков BigMint. Это около 25% от всех поставок угля в страну в этом месяце (9,17 млн тонн) и второе место после Австралии. Последняя сократила экспорт в Южную Корею на 4,5% год к году, до 2,97 млн тонн. Более 90% всего импортированного страной угля — энергетический.

В BigMint рост экспорта РФ в Южную Корею объясняют ценовым преимуществом российского угля перед австралийским. По данным аналитиков, в апреле российский уголь поставлялся в Южную Корею в среднем по $106,96 за тонну, австралийский — по $151,88 за тонну, таким образом, разница составила почти $45 за тонну. «Стратегия Южной Кореи по закупке угля все больше смещается в сторону более дешевых российских поставок, поскольку энергетические компании стремятся контролировать расходы на топливо в условиях высоких цен на энергетический уголь»,— отмечают аналитики BigMint. Там добавляют, что опасения по поводу дефицита СПГ и волатильности цен, особенно в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, подталкивают потребителей региона к покупке дополнительных объемов в преддверии летнего ажиотажа.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов отмечает, что российский уголь дешевле топлива конкурентов из-за санкции и «политической токсичности». При этом, добавляет эксперт, российский уголь — с низким содержанием серы, что дает ему преимущество в качестве: «Он лучше подходит для смешения с другим углем для сжигания на электростанциях, чем уголь конкурентов».

Южная Корея считается для российских угольщиков более премиальным рынком, чем крупнейший — китайский. Директор Центра ценовых индексов Евгений Грачев говорит, что в середине марта энергетический уголь калорийностью 6000 ккал на 1 кг в Южной Корее стоил на $20 дороже, чем в Китае. Но, по его словам, хотя объемы российского угольного экспорта в Южную Корею увеличились, потенциал увеличения поставок ограничен. Как отмечает господин Грачев, не весь уголь по качеству проходит для этого рынка, в основном поставляется продукция калорийностью не менее 5800 ккал на 1 кг, и часть покупателей работать с углем из РФ не готовы.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков отмечает, что преимуществом российский угольщиков на рынке Южной Кореи остается и короткое логистическое плечо из портов Дальнего Востока. Но, по его словам, устойчиво наращивать экспорт на этот рынок компании смогут только при сохранении заметного дисконта и доступности пропускной способности Восточного полигона. Как считает эксперт, по мере сокращения разницы в цене и нормализации топливного баланса поставки, скорее всего, стабилизируются или начнут корректироваться.

Сбой поставок из-за блокировки Ормузского пролива ослабил влияние санкций на российскую энергетику, констатирует эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Мария Никитина. По ее словам, страны Юго-Восточной Азии менее вовлечены в западное антироссийское противостояние и при снижении риска вторичных санкций готовы использовать возможность сэкономить за счет российского сырья. «Скорее всего, такая ситуация продлится до конца года. А в случае более долгой блокады Ормузского пролива — и дольше»,— полагает госпожа Никитина.

Перспективными для российских экспортеров угля рынками роста становится вся Юго-Восточная Азия, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. У этих стран растет спрос на электроэнергию, и уголь остается важным топливом для ее генерации. Так, Международное энергетическое агентство (IEA) ожидает, что спрос на уголь в Юго-Восточной Азии будет расти более чем на 4% в год до 2030 года. Только Вьетнам, по данным таможни страны, в апреле нарастил импорт угля на 58% год к году, до 8,5 млн тонн, замечает Владимир Чернов.

Полина Трифонова